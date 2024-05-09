Атака ВСУ в 4:00 утра в День Победы: что произошло в Белгороде и Белгородском районе?

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
Уже третью за ночь ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе в четыре часа утра. В небе заметили яркие вспышки и услышали серию громких взрывов, после которых на Харьковской горе стал подниматься дым.
Далее — информация о первых последствиях. На улице Щорса загорелись автомобили жильцов местных МКД. Также о возгорании авто сообщили и на улице Губкина, где пострадал и жилой дом.
Очевидцы и местные жители делятся последствиями обстрела ВСУ Белгорода на улице Губкина.
На улице Щорса зафиксировано попадание снаряда на участок проезжей части.
Кроме того разрушения имеются в районе за рынком «Семейный» и на улице Славянской, где на квартиру многоквартирного дома пришёлся прямой прилёт и пострадали здание управы и «Хрусталя Белогорья».
Кроме того, последствия есть и в Белгородском районе. Читатели Бел.Ру из Репного сообщили о повреждениях и возгорании в мкр. Наследие после раздавшихся взрывов. Подробности уточняются.