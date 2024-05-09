Атака ВСУ в 4:00 утра в День Победы: что произошло в Белгороде и Белгородском районе?

В четыре часа утра в День Победы Белгородскую область снова обстреляли ВСУ

В Белгороде и Белгородском районе в 4:00 раздались взрывы, в результате чего зафиксировано несколько возгораний и многочисленные разрушения на различных улицах и жилых домах. Жители делятся информацией о пострадавших зданиях и автомобилях. Что произошло утром 9 мая?