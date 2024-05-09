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Последствия

Атака ВСУ в 4:00 утра в День Победы: что произошло в Белгороде и Белгородском районе?

9 мая 2024, 02:29
Фото: БелПлюс
Последствия

В четыре часа утра в День Победы Белгородскую область снова обстреляли ВСУ

В Белгороде и Белгородском районе в 4:00 раздались взрывы, в результате чего зафиксировано несколько возгораний и многочисленные разрушения на различных улицах и жилых домах. Жители делятся информацией о пострадавших зданиях и автомобилях. Что произошло утром 9 мая?

Уже третью за ночь ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе в четыре часа утра. В небе заметили яркие вспышки и услышали серию громких взрывов, после которых на Харьковской горе стал подниматься дым.

Дым на ХаргореДым на Харгоре
Дым на ХаргореДым на Харгоре
Дым на Харгоре
Фото: Белгородский канал

Далее — информация о первых последствиях. На улице Щорса загорелись автомобили жильцов местных МКД. Также о возгорании авто сообщили и на улице Губкина, где пострадал и жилой дом.

Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ Белгорода
Фото: Блэтгород

Очевидцы и местные жители делятся последствиями обстрела ВСУ Белгорода на улице Губкина.

Последствия обстрела на улице Губкина в БелгородеПоследствия обстрела на улице Губкина в Белгороде
Последствия обстрела на улице Губкина в БелгородеПоследствия обстрела на улице Губкина в Белгороде
Последствия обстрела на улице Губкина в БелгородеПоследствия обстрела на улице Губкина в Белгороде
Последствия обстрела на улице Губкина в БелгородеПоследствия обстрела на улице Губкина в Белгороде
Последствия обстрела на улице Губкина в БелгородеПоследствия обстрела на улице Губкина в Белгороде
Последствия обстрела на улице Губкина в БелгородеПоследствия обстрела на улице Губкина в Белгороде
Последствия обстрела на улице Губкина в Белгороде
Фото: БелПлюс

На улице Щорса зафиксировано попадание снаряда на участок проезжей части.

Прилёт снаряда в участок дороги на ЩорсаПрилёт снаряда в участок дороги на Щорса
Прилёт снаряда в участок дороги на Щорса
Фото: Белгород №1

Кроме того разрушения имеются в районе за рынком «Семейный» и на улице Славянской, где на квартиру многоквартирного дома пришёлся прямой прилёт и пострадали здание управы и «Хрусталя Белогорья».

Прямой прилёт в МКД на СлавянскойПрямой прилёт в МКД на Славянской
Прямой прилёт в МКД на СлавянскойПрямой прилёт в МКД на Славянской
Прямой прилёт в МКД на СлавянскойПрямой прилёт в МКД на Славянской
Прямой прилёт в МКД на Славянской
Фото: Белгород №1

Кроме того, последствия есть и в Белгородском районе. Читатели Бел.Ру из Репного сообщили о повреждениях и возгорании в мкр. Наследие после раздавшихся взрывов. Подробности уточняются.

Последствия обстрела ВСУПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ
Фото: Bel.ru
День Победы в Белгороде начался со взрывов после третьей ракетной опасности
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