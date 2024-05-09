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В День Победы над Белгородской областью сбили 15 реактивных снарядов

В День Победы ВСУ ударили по Белгородской области «вампирами»

9 мая 2024, 07:17
Фото: 1MI

В День Победы над Белгородской областью сбили 15 реактивных снарядов

15 украинских снарядов и один беспилотник сбили над Белгородской областью ночью 9 мая. Подробности сообщили в Минобороны РФ.
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Обстрел

В небе над Белгородской областью система ПВО сбила 15 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» и один беспилотник. Ещё два БПЛА уничтожили над Брянской областью и три — над Курской.

Отметим, что за минувшую ночь в Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность: последний сигнал сопровождался громкими звуками, после которого зафиксировали ряд последствий.

Разрушения в домах и автомобилях установили в Белгороде и в Дубовом Белгородского района. Пострадали восемь человек, включая 11-летнюю девочку. Госпитализация потребовалась пяти людям.

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