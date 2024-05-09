В День Победы ВСУ ударили по Белгородской области «вампирами»

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В небе над Белгородской областью система ПВО сбила 15 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» и один беспилотник. Ещё два БПЛА уничтожили над Брянской областью и три — над Курской.
Отметим, что за минувшую ночь в Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность: последний сигнал сопровождался громкими звуками, после которого зафиксировали ряд последствий.
Разрушения в домах и автомобилях установили в Белгороде и в Дубовом Белгородского района. Пострадали восемь человек, включая 11-летнюю девочку. Госпитализация потребовалась пяти людям.