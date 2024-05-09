Белгородцы снова услышали громкие звуки. Что случилось на этот раз?

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В небе над Белгородской областью система ПВО продолжает сбивать украинские беспилотники. Так, около 15:00 над регионом уничтожили четыре БПЛА. Спустя полчаса российские военнослужащие ликвидировали ещё три беспилотных летательных аппарата.
Над какой именно территорией оказались сбиты воздушные цели, в пресс-службе Минобороны РФ не сообщили. Также неизвестно о каких-либо последствиях на земле.
Напомним, что ночью система ПВО уничтожила один беспилотник и 15 снарядов РСЗО «Вампир». Из-за падения их осколков пострадали 11 белгородцев. Позже, в период с 09:40 до 10:40, над регионом уничтожили четыре БПЛА.