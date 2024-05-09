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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Ещё семь украинских беспилотников сбили над Белгородской областью

Белгородцы снова услышали громкие звуки. Что случилось на этот раз?

9 мая 2024, 13:36
Фото: Изображение Midjourney

Ещё семь украинских беспилотников сбили над Белгородской областью

Семь украинских беспилотников сбили над Белгородской областью в период с 15:00 до 15:30. О последствиях ничего не известно. Подробности сообщили в Минобороны РФ.
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Обстрел

В небе над Белгородской областью система ПВО продолжает сбивать украинские беспилотники. Так, около 15:00 над регионом уничтожили четыре БПЛА. Спустя полчаса российские военнослужащие ликвидировали ещё три беспилотных летательных аппарата.

Над какой именно территорией оказались сбиты воздушные цели, в пресс-службе Минобороны РФ не сообщили. Также неизвестно о каких-либо последствиях на земле.

Напомним, что ночью система ПВО уничтожила один беспилотник и 15 снарядов РСЗО «Вампир». Из-за падения их осколков пострадали 11 белгородцев. Позже, в период с 09:40 до 10:40, над регионом уничтожили четыре БПЛА.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Атака ВСУ#БПЛА
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