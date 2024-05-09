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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

Последствия атаки в День Победы

Больше десяти человек? Количество пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

9 мая 2024, 11:55
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия атаки в День Победы

Количество пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 11 человек

Ранее было известно о восьми раненых. Обновлённую информацию опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В четыре часа утра 9 мая Белгород и Белгородский район подвергся очередной атаке ВСУ. Из-за нанесённого удара ранения получили 11 человек. Шестеро из них госпитализированы, остальных отпустили на амбулаторное лечение.

По информации главы региона Вячеслава Гладкова, одна женщина получила ранение голени, вторая — ранения стопы, кисти и околоушной полости, один мужчина — закрытую черепно-мозговую травму и поверхностное ранение лба, второй — ранения поясничной области и бедра. Ещё у двух белгородок диагностировали контузии и баротравмы.

Всех пострадавших разместили в горбольнице №2 Белгорода.

Отметим, что ранее было известно только о восьми пострадавших, включая 11-летнюю девочку. ВСУ обстреляли регион из РСЗО «Вампир».

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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