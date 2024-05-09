Больше десяти человек? Количество пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В четыре часа утра 9 мая Белгород и Белгородский район подвергся очередной атаке ВСУ. Из-за нанесённого удара ранения получили 11 человек. Шестеро из них госпитализированы, остальных отпустили на амбулаторное лечение.
По информации главы региона Вячеслава Гладкова, одна женщина получила ранение голени, вторая — ранения стопы, кисти и околоушной полости, один мужчина — закрытую черепно-мозговую травму и поверхностное ранение лба, второй — ранения поясничной области и бедра. Ещё у двух белгородок диагностировали контузии и баротравмы.
Всех пострадавших разместили в горбольнице №2 Белгорода.
Отметим, что ранее было известно только о восьми пострадавших, включая 11-летнюю девочку. ВСУ обстреляли регион из РСЗО «Вампир».