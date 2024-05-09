Больше десяти человек? Количество пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

По информации главы региона Вячеслава Гладкова, одна женщина получила ранение голени, вторая — ранения стопы, кисти и околоушной полости, один мужчина — закрытую черепно-мозговую травму и поверхностное ранение лба, второй — ранения поясничной области и бедра. Ещё у двух белгородок диагностировали контузии и баротравмы.