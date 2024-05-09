ВСУ обстреляли здание детского сада в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Под обстрел ВСУ сегодня, 9 мая, попало село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации главы региона Вячеслава Гладкова, из мирных жителей никто не пострадал.
Осколками снарядов посекло детский сад, один коммерческий объект, ЛЭП и шесть частных домов: в них выбило окна, повреждены кровли, фасады и заборы.
На месте работают аварийные и оперативные службы.
Отметим, что сегодня под огонь ВСУ попали Белгород и Белгородский район: пострадали 11 человек, есть разрушения. Система ПВО сбила на подлёте к городу 15 снарядов РСЗО «Вампир».