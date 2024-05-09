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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

При обстреле белгородского села повреждения получил детский сад

ВСУ обстреляли здание детского сада в белгородском приграничье

9 мая 2024, 12:20
Фото: 1MI

При обстреле белгородского села повреждения получил детский сад

Под огонь попало село в Валуйском округе. Пострадавших нет, но повреждения получили несколько зданий. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ сегодня, 9 мая, попало село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации главы региона Вячеслава Гладкова, из мирных жителей никто не пострадал.

Осколками снарядов посекло детский сад, один коммерческий объект, ЛЭП и шесть частных домов: в них выбило окна, повреждены кровли, фасады и заборы.

На месте работают аварийные и оперативные службы.

Отметим, что сегодня под огонь ВСУ попали Белгород и Белгородский район: пострадали 11 человек, есть разрушения. Система ПВО сбила на подлёте к городу 15 снарядов РСЗО «Вампир».

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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