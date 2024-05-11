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Published Сегодня, 08:26

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Updated Сегодня, 08:30

Белгородец погиб после сброса взрывных устройств с украинского дрона

Новая жертва атак ВСУ: мужчина погиб в машине после взрывов

11 мая 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney

Белгородец погиб после сброса взрывных устройств с украинского дрона

Утром 11 мая целью для атаки украинских формирований стал стоявший на обочине в Грайворонском округе автомобиль, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В приграничном селе Новостроевка-Первая в Грайворонском округе ВСУ атаковали с квадрокоптера стоявший на обочине грузовой автомобиль. На машину сбросили два взрывных устройства.

В результате взрывов один из находившихся в авто мужчин от полученных ранений умер на месте. Ещё одного пострадавшего с осколочными ранениями ног скорая помощь отвезла в Грайворонскую районную больницу, где ему оказывают помощь.

Машину сильно повредило осколками. На месте работают оперативные службы.

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