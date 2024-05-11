Новая жертва атак ВСУ: мужчина погиб в машине после взрывов

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В приграничном селе Новостроевка-Первая в Грайворонском округе ВСУ атаковали с квадрокоптера стоявший на обочине грузовой автомобиль. На машину сбросили два взрывных устройства.
В результате взрывов один из находившихся в авто мужчин от полученных ранений умер на месте. Ещё одного пострадавшего с осколочными ранениями ног скорая помощь отвезла в Грайворонскую районную больницу, где ему оказывают помощь.
Машину сильно повредило осколками. На месте работают оперативные службы.