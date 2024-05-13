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Последствия обстрела, фото тематическое

Из-за взорвавшегося дрона-камикадзе у белгородцев пострадал дом

13 мая 2024, 18:10
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ атаковали дронами-камикадзе Отрадное и Грузское в Белгородской области

Повреждены в общей сложности три дома. Оперативные службы работают на местах происшествий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13 мая ВСУ атаковали дронами-камикадзе два населённых пункта в приграничье — в Белгородском и Борисовском районах. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В Отрадном дрон упал и взорвался. В результате сильно повреждена кровля в частном доме. В Грузском после атаки другого дрона выбиты окна, задело заборы на территории двух частных домовладений.

На местах происшествий работают оперативные службы.

В Белгороде вечером 13 мая тоже было громко. Несколько раз выла сирена, действовала ракетная опасность. После первых вечерних взрывов пострадали семь человек. Тогда ВСУ атаковали Белгород из РСЗО «Вампир». В результате повторного удара ПВО уничтожила ракеты, авиабомбы и беспилотник.

Авиабомбы, ракеты и беспилотник запустили ВСУ по Белгородской области
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