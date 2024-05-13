Из-за взорвавшегося дрона-камикадзе у белгородцев пострадал дом

В Белгороде вечером 13 мая тоже было громко. Несколько раз выла сирена, действовала ракетная опасность. После первых вечерних взрывов пострадали семь человек. Тогда ВСУ атаковали Белгород из РСЗО «Вампир». В результате повторного удара ПВО уничтожила ракеты, авиабомбы и беспилотник.