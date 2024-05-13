Из-за взорвавшегося дрона-камикадзе у белгородцев пострадал дом

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
13 мая ВСУ атаковали дронами-камикадзе два населённых пункта в приграничье — в Белгородском и Борисовском районах. Пострадавших среди мирных жителей нет.
В Отрадном дрон упал и взорвался. В результате сильно повреждена кровля в частном доме. В Грузском после атаки другого дрона выбиты окна, задело заборы на территории двух частных домовладений.
На местах происшествий работают оперативные службы.
В Белгороде вечером 13 мая тоже было громко. Несколько раз выла сирена, действовала ракетная опасность. После первых вечерних взрывов пострадали семь человек. Тогда ВСУ атаковали Белгород из РСЗО «Вампир». В результате повторного удара ПВО уничтожила ракеты, авиабомбы и беспилотник.