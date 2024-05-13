Авиабомбы, ракеты и беспилотник запустили ВСУ по Белгородской области

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
ВСУ ударили по Белгородской области противорадиолокационными ракетами, управляемыми авиационными бомбами и беспилотником самолётного типа. Атаки отразила система ПВО.
Сработала она в районе 19:30. Уничтожены два реактивных снаряда, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА.
В каком именно районе сработала ПВО, не уточняется.
Добавим, что примерно с 19:00 до 19:30 ракетная опасность действовала на всей территории Белгородской области. Взрывы раздались в том числе в Белгороде. После громких звуков на небе остались характерные для работы ПВО следы.
Напомним, что в результате первой вечерней атаки на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек.