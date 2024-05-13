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Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Взрыв

Авиабомбы, ракеты и беспилотник запустили ВСУ по Белгородской области

13 мая 2024, 18:01
Фото: Изображение Midjourney
Взрыв

ПВО отразила очередные атаки ВСУ на Белгородскую область

Противник пытался атаковать регион с помощью противорадиолокационных ракет, управляемых авиационных бомб и беспилотника самолётного типа, сообщает Минобороны РФ. Где именно сработала ПВО, не уточняется.

ВСУ ударили по Белгородской области противорадиолокационными ракетами, управляемыми авиационными бомбами и беспилотником самолётного типа. Атаки отразила система ПВО.

Сработала она в районе 19:30. Уничтожены два реактивных снаряда, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА.

В каком именно районе сработала ПВО, не уточняется.

Добавим, что примерно с 19:00 до 19:30 ракетная опасность действовала на всей территории Белгородской области. Взрывы раздались в том числе в Белгороде. После громких звуков на небе остались характерные для работы ПВО следы.

Напомним, что в результате первой вечерней атаки на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек.

В небе над Белгородом остались следы после новой серии взрывов
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