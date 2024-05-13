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Published Сегодня, 16:35

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Updated Сегодня, 16:38

В небе над Белгородом остались следы после новой серии взрывов

В небе над Белгородом остались следы после новой серии взрывов

13 мая 2024, 16:35
Фото: 1MI
Ракетную опасность вновь объявляли по всей территории Белгородской области. Информации о последствиях на земле пока нет.

В Белгороде вечером 13 мая вновь было громко. В небе над городом остались следы. Звучала сирена.

Ракетную опасность объявляли по всей территории Белгородской области. На момент публикации отбоя не было.

Дополнение: отбой объявили в 19:37.

Напомним, что взрывы в Белгороде раздавались и ранее этим вечером. В результате первого вечернего обстрела ранены семь человек, двое из них — в тяжёлом состоянии. Есть разрушения в Белгороде и Белгородском районе.

Следы в небе над Белгородом после взрывовСледы в небе над Белгородом после взрывов
Следы в небе над Белгородом после взрывов
Фото: Bel.ru
Семь человек ранены в результате первых вечерних взрывов в Белгороде
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