В небе над Белгородом остались следы после новой серии взрывов

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В Белгороде вечером 13 мая вновь было громко. В небе над городом остались следы. Звучала сирена.
Ракетную опасность объявляли по всей территории Белгородской области. На момент публикации отбоя не было.
Дополнение: отбой объявили в 19:37.
Напомним, что взрывы в Белгороде раздавались и ранее этим вечером. В результате первого вечернего обстрела ранены семь человек, двое из них — в тяжёлом состоянии. Есть разрушения в Белгороде и Белгородском районе.