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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Дым, фото тематическое

ВСУ вновь атаковали Белгород: после взрывов на Харгоре заметили дым

13 мая 2024, 14:22
Фото: 1MI
Дым, фото тематическое

В Белгороде прозвучали взрывы

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили в 16:54. Тогда же жители услышали череду взрывов, после которых над Харьковской горой поднялся столб дыма. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Сегодня, 13 мая, в 16:54 на территории Белгорода и Белгородского района вновь объявили ракетную опасность. После начала работы сирены белгородцы услышали череду взрывов.

Некоторые жители после громких звуков увидели в районе Харьковской горы столбы дыма. Предположительно, в Дубовом горит заправка, а в Белгороде повреждено здание фитнес-клуба «Санта Моника».

О последствиях в результате обстрела ВСУ пока ничего не известно. Отбой ракетной опасности объявили в 17:13.

Отметим, что несколько раз ракетную опасность объявляли минувшей ночью.

Днём в Белгороде упали два беспилотника: один взорвался на парковке коммерческого предприятия, второй упал без детонации у МКД на бульваре Юности. Пострадавших нет, но повреждения получили восемь легковых автомобилей.

ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками, один из них взорвался
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Взрывы#Ракетная опасность
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