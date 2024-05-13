ВСУ вновь атаковали Белгород: после взрывов на Харгоре заметили дым

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Сегодня, 13 мая, в 16:54 на территории Белгорода и Белгородского района вновь объявили ракетную опасность. После начала работы сирены белгородцы услышали череду взрывов.
Некоторые жители после громких звуков увидели в районе Харьковской горы столбы дыма. Предположительно, в Дубовом горит заправка, а в Белгороде повреждено здание фитнес-клуба «Санта Моника».
О последствиях в результате обстрела ВСУ пока ничего не известно. Отбой ракетной опасности объявили в 17:13.
Отметим, что несколько раз ракетную опасность объявляли минувшей ночью.
Днём в Белгороде упали два беспилотника: один взорвался на парковке коммерческого предприятия, второй упал без детонации у МКД на бульваре Юности. Пострадавших нет, но повреждения получили восемь легковых автомобилей.