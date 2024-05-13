Куда обращаться при повреждении жилья и автомобиля из-за обстрелов ВСУ?

Белгородцам объяснили, куда обращаться при повреждении жилья и авто из-за ВСУ

Белгородскую область продолжают обстреливать со стороны Украины. Количество повреждённого имущества растёт практически каждый день. Что делать, если разрушения в результате очередной атаки получило жилое имущество или автомобиль? Куда и как сообщать о полученных повреждениях — в материале Бел.Ру.

Что делать при повреждении жилого или другого имущества? Что делать при повреждении автомобиля?

Сюжет Обстрел