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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Белгородцам объяснили, куда обращаться при повреждении жилья и авто из-за ВСУ

Куда обращаться при повреждении жилья и автомобиля из-за обстрелов ВСУ?

13 мая 2024, 13:09
Фото: 1MI

Белгородцам объяснили, куда обращаться при повреждении жилья и авто из-за ВСУ

Белгородскую область продолжают обстреливать со стороны Украины. Количество повреждённого имущества растёт практически каждый день. Что делать, если разрушения в результате очередной атаки получило жилое имущество или автомобиль? Куда и как сообщать о полученных повреждениях — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Обстрел

Что делать при повреждении жилого или другого имущества?

При обнаружении каких-либо разрушений, полученных при обстрелах ВСУ, следует позвонить по номеру «112» или в управляющую компанию по месту жительства. Адреса и номера телефонов представлены ниже. В обращении специалистам нужно сообщить адрес повреждённого имущества и оставить свой контактный номер телефона.

После получения обращения специалисты составляют акт осмотра и передают в департамент городского хозяйства, после чего с собственниками связываются и договариваются о времени и дате проведения осмотра.

Далее есть несколько вариантов развития событий:

  1. Если при обстреле повреждения получили оконные конструкции, то строитель произведёт замеры и закроет тепловой контур. После изготовления новых окон их вставят на место;
  2. Если повреждены кровля, фасад или стены, то строители сначала проводят экспертизу, которая позволит понять, пригодно ли имущество для проживания. Если жить в здании можно, то производятся замеры, закрывается тепловой контур и назначается время проведения восстановительных работ.

В региональном оперштабе отметили, что принять выполненные работы собственники могут только после подписи акта выполненных работ.

Что делать при повреждении автомобиля?

В оперативном штабе Белгородской области рассказали о порядке действий при повреждении транспорта во время обстрелов со стороны Украины.

Если после очередных звуков взрывов вы увидели соответствующие разрушения, то нужно сразу же сообщить об этом по номеру «112» или в вашу управляющую компанию. Оператору необходимо продиктовать адрес, номер автомобиля и контактный номер телефона.

Адреса 27 городских управ Белгорода и их номера телефонов представлены на картинках ниже.

Адреса и номера управляющих компаний БелгородаАдреса и номера управляющих компаний Белгорода
Адреса и номера управляющих компаний БелгородаАдреса и номера управляющих компаний Белгорода
Адреса и номера управляющих компаний БелгородаАдреса и номера управляющих компаний Белгорода
Адреса и номера управляющих компаний Белгорода
Фото: Telegram-канал «Оперштаб Белгородской области»

После сообщения о повреждённом имуществе сотрудники формируют общий список и передают его в экспертную организацию, после чего оценщики должны связаться с хозяевами и договориться о времени для проведения осмотра.

Для более точной оценки автомобиль следует помыть перед показом. В некоторых случаях транспорт эвакуируют на СТО, чтобы выявить более мелкие и труднодоступные повреждения.

После обнаружения и фиксации всех повреждений эксперты производят расчёт и калькуляцию ущерба и передают эти данные на согласование для выплаты денежных средств.

В самую последнюю очередь специалисты связываются с хозяевами и приглашают для получения выплаты в администрацию Белгорода. Чтобы получить назначенные средства, необходимо взять с собой паспорт и документы о праве собственности на транспортное средство.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ
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