Куда обращаться при повреждении жилья и автомобиля из-за обстрелов ВСУ?

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
При обнаружении каких-либо разрушений, полученных при обстрелах ВСУ, следует позвонить по номеру «112» или в управляющую компанию по месту жительства. Адреса и номера телефонов представлены ниже. В обращении специалистам нужно сообщить адрес повреждённого имущества и оставить свой контактный номер телефона.
После получения обращения специалисты составляют акт осмотра и передают в департамент городского хозяйства, после чего с собственниками связываются и договариваются о времени и дате проведения осмотра.
Далее есть несколько вариантов развития событий:
В региональном оперштабе отметили, что принять выполненные работы собственники могут только после подписи акта выполненных работ.
В оперативном штабе Белгородской области рассказали о порядке действий при повреждении транспорта во время обстрелов со стороны Украины.
Если после очередных звуков взрывов вы увидели соответствующие разрушения, то нужно сразу же сообщить об этом по номеру «112» или в вашу управляющую компанию. Оператору необходимо продиктовать адрес, номер автомобиля и контактный номер телефона.
Адреса 27 городских управ Белгорода и их номера телефонов представлены на картинках ниже.
После сообщения о повреждённом имуществе сотрудники формируют общий список и передают его в экспертную организацию, после чего оценщики должны связаться с хозяевами и договориться о времени для проведения осмотра.
Для более точной оценки автомобиль следует помыть перед показом. В некоторых случаях транспорт эвакуируют на СТО, чтобы выявить более мелкие и труднодоступные повреждения.
После обнаружения и фиксации всех повреждений эксперты производят расчёт и калькуляцию ущерба и передают эти данные на согласование для выплаты денежных средств.
В самую последнюю очередь специалисты связываются с хозяевами и приглашают для получения выплаты в администрацию Белгорода. Чтобы получить назначенные средства, необходимо взять с собой паспорт и документы о праве собственности на транспортное средство.