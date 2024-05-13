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Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В Белгороде прозвучали взрывы на фоне ракетной опасности и сирены

Тихого утра не получилось: над Белгородом прогремели взрывы

13 мая 2024, 08:14
Фото: 1MI

В Белгороде прозвучали взрывы на фоне ракетной опасности и сирены

Громкие звуки раздались над городом в районе 11:00. Ракетная опасность действовала не только в Белгороде и Белгородском районе.

В Белгороде в районе 11:00 раздались взрывы. Прозвучали они на фоне сирены и объявленной ракетной опасности. Причём РО на момент публикации действовала не только в столице региона и в Белгородском районе, но и на всей территории Белгородской области.

Спустя время белгородцам также сообщили об авиационной опасности.

Есть ли последствия на земле после взрывов в небе, ещё неизвестно. Отбой ракетной опасности на территории всей Белгородской области объявили в 11:14.

Громко в Белгороде и Белгородском районе также было минувшей ночью. Несколько раз объявляли ракетную опасность. Есть последствия на земле после ночных взрывов.Чудом выжили три человека.

Трое белгородцев чудом выжили после ночной атаки ВСУ
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Ракетная опасность
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