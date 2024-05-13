Тихого утра не получилось: над Белгородом прогремели взрывы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Белгороде в районе 11:00 раздались взрывы. Прозвучали они на фоне сирены и объявленной ракетной опасности. Причём РО на момент публикации действовала не только в столице региона и в Белгородском районе, но и на всей территории Белгородской области.
Спустя время белгородцам также сообщили об авиационной опасности.
Есть ли последствия на земле после взрывов в небе, ещё неизвестно. Отбой ракетной опасности на территории всей Белгородской области объявили в 11:14.
Громко в Белгороде и Белгородском районе также было минувшей ночью. Несколько раз объявляли ракетную опасность. Есть последствия на земле после ночных взрывов.Чудом выжили три человека.