Трое белгородцев чудом выжили после ночной атаки ВСУ

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Ночью 13 мая над столицей региона и Белгородским районом ПВО сбила несколько воздушных целей. Из мирных жителей никто не пострадал.
В селе Черемошное Белгородского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушены дом, баня и гараж. Трое жителей дома отделались лёгкими царапинами и ссадинами. Губернатор рассказывает, что от вызова скорой они наотрез отказались, глава поселения отвёз их к родственникам.
Всего в селе пострадали пять частных домовладений — выбило окна, посекло фасады, кровлю и заборы. Помимо этого, повреждены три автомобиля.
В Устинке произошло возгорание сухой травы. Очаг оперативно ликвидировали.
Оперативные службы находились на месте. Обход территории должны продолжить днём.
Напомним, что ночью ПВО сбила 12 реактивных снарядов «Ольха».