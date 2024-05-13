Трое белгородцев чудом выжили после ночной атаки ВСУ

В селе Черемошное Белгородского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушены дом, баня и гараж. Трое жителей дома отделались лёгкими царапинами и ссадинами. Губернатор рассказывает, что от вызова скорой они наотрез отказались, глава поселения отвёз их к родственникам.