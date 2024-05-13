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Трое белгородцев чудом выжили после ночной атаки ВСУ

Трое белгородцев чудом выжили после ночной атаки ВСУ

13 мая 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородском районе минувшей ночью в результате прямого попадания снаряда полностью разрушены жилой дом, баня и гараж. Трое мирных жителей, которые были в этот момент дома, отделались лёгкими травмами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ночью 13 мая над столицей региона и Белгородским районом ПВО сбила несколько воздушных целей. Из мирных жителей никто не пострадал.

В селе Черемошное Белгородского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушены дом, баня и гараж. Трое жителей дома отделались лёгкими царапинами и ссадинами. Губернатор рассказывает, что от вызова скорой они наотрез отказались, глава поселения отвёз их к родственникам.

Всего в селе пострадали пять частных домовладений — выбило окна, посекло фасады, кровлю и заборы. Помимо этого, повреждены три автомобиля.

В Устинке произошло возгорание сухой травы. Очаг оперативно ликвидировали.

Оперативные службы находились на месте. Обход территории должны продолжить днём.

Напомним, что ночью ПВО сбила 12 реактивных снарядов «Ольха».

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ
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