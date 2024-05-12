От атак ВСУ на Белгород за день погибли больше десяти человек

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
В Белгороде вечером 12 мая прогремели взрывы. По информации губернатора, в результате массированного обстрела погибли 17-летняя девушка, а также мужчина и женщина.
Пострадали ещё пять человек. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения, их направили в горбольницу № 2. Ещё двое мужчин с контузией и рассечением отправлены на амбулаторное лечение.
Общее число погибших за сегодняшний день увеличилось до 11. Остальные — жертвы, найденные под завалами подъезда дома на улице Щорса в Белгороде. Ранены в общей сложности 25 человек.
Что касается разрушений после вечернего обстрела, их выявили в 17 квартирах пяти многоквартирных домов. Возле частного дома вспыхнула летняя кухня. Посечены осколками пять машин и несколько остановок.
Кроме того, есть повреждения ЛЭП, из-за чего под аварийное отключение попали дома на нескольких улицах на Харьковской горе. Энергетики работают над решением проблемы.