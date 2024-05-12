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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

Разрушения в доме после обстрела Белгорода

От атак ВСУ на Белгород за день погибли больше десяти человек

12 мая 2024, 19:03
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения в доме после обстрела Белгорода

В результате вечернего обстрела Белгорода три человека погибли

Одна из жертв — 17-летняя девушка. Общее число погибших за сегодняшний день уже достигло 11 человек. Кроме того, после вечернего обстрела выявлены разрушения в квартирах, вспыхнула летняя кухня возле частного дома, повреждены остановки. Подробности сообщил губернатор.

В Белгороде вечером 12 мая прогремели взрывы. По информации губернатора, в результате массированного обстрела погибли 17-летняя девушка, а также мужчина и женщина.

Пострадали ещё пять человек. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения, их направили в горбольницу № 2. Ещё двое мужчин с контузией и рассечением отправлены на амбулаторное лечение.

Общее число погибших за сегодняшний день увеличилось до 11. Остальные — жертвы, найденные под завалами подъезда дома на улице Щорса в Белгороде. Ранены в общей сложности 25 человек.

Что касается разрушений после вечернего обстрела, их выявили в 17 квартирах пяти многоквартирных домов. Возле частного дома вспыхнула летняя кухня. Посечены осколками пять машин и несколько остановок.

Кроме того, есть повреждения ЛЭП, из-за чего под аварийное отключение попали дома на нескольких улицах на Харьковской горе. Энергетики работают над решением проблемы.

Разрушения в доме после обстрела БелгородаРазрушения в доме после обстрела Белгорода
Разрушения в доме после обстрела БелгородаРазрушения в доме после обстрела Белгорода
Разрушения в доме после обстрела БелгородаРазрушения в доме после обстрела Белгорода
Разрушения в доме после обстрела БелгородаРазрушения в доме после обстрела Белгорода
Разрушения в доме после обстрела БелгородаРазрушения в доме после обстрела Белгорода
Разрушения в доме после обстрела БелгородаРазрушения в доме после обстрела Белгорода
Разрушения в доме после обстрела Белгорода
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Появились первые фото с последствиями последних взрывов в Белгороде
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