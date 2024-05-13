ВСУ атаковали дронами дом белгородцев и припаркованный грузовик

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Совхозный и Новостроевка-Первая в Грайворонском горокруге оказались под ударом ВСУ 13 мая. Населённые пункты атаковали беспилотниками.
Над Совхозным ВСУ сбросили взрывное устройство с квадрокоптера. В результате в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор. Осколками повреждён легковой автомобиль, припаркованный во дворе.
В Новостроевке-Первой дрон-камикадзе атаковал стоявший на месте грузовик. Повреждена кабина транспорта.
В обоих случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей.