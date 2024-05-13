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Беспилотники

ВСУ атаковали дронами дом белгородцев и припаркованный грузовик

13 мая 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники
Под ударом противника вновь оказался приграничный Грайворонский горокруг. Повреждены дом, легковой автомобиль и грузовик. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Совхозный и Новостроевка-Первая в Грайворонском горокруге оказались под ударом ВСУ 13 мая. Населённые пункты атаковали беспилотниками.

Над Совхозным ВСУ сбросили взрывное устройство с квадрокоптера. В результате в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор. Осколками повреждён легковой автомобиль, припаркованный во дворе.

В Новостроевке-Первой дрон-камикадзе атаковал стоявший на месте грузовик. Повреждена кабина транспорта.

В обоих случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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