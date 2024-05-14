Украинский FPV-дрон атаковал Шебекино: пострадал многоквартирный дом

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
14 мая город Шебекино оказался под ударом ВСУ. В результате падения и детонации FPV-дрона пострадали четыре квартиры в многоквартирном доме. В квартирах выбило окна, посекло фасад здания. Обошлось без пострадавших.
На месте находятся оперативные службы.
Напомним, что сегодня под ударом оказались город Грайворон, Цаповка в Борисовском районе, Щетиновка в Белгородском районе, Совхозный в Грайворонском горокруге и столица региона. В Белгороде пострадали три человека — женщина и двое мужчин. Белгородку госпитализировали, мужчины находятся на амбулаторном лечении.