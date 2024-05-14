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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

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Беспилотник

Украинский FPV-дрон атаковал Шебекино: пострадал многоквартирный дом

14 мая 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ атаковали дроном Шебекино в Белгородской области

Из-за взрыва повреждены четыре квартиры в МКД. Из мирных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

14 мая город Шебекино оказался под ударом ВСУ. В результате падения и детонации FPV-дрона пострадали четыре квартиры в многоквартирном доме. В квартирах выбило окна, посекло фасад здания. Обошлось без пострадавших.

На месте находятся оперативные службы.

Напомним, что сегодня под ударом оказались город Грайворон, Цаповка в Борисовском районе, Щетиновка в Белгородском районе, Совхозный в Грайворонском горокруге и столица региона. В Белгороде пострадали три человека — женщина и двое мужчин. Белгородку госпитализировали, мужчины находятся на амбулаторном лечении.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Дрон#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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