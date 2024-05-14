Украинский FPV-дрон атаковал Шебекино: пострадал многоквартирный дом

Напомним, что сегодня под ударом оказались город Грайворон, Цаповка в Борисовском районе, Щетиновка в Белгородском районе, Совхозный в Грайворонском горокруге и столица региона. В Белгороде пострадали три человека — женщина и двое мужчин. Белгородку госпитализировали, мужчины находятся на амбулаторном лечении.