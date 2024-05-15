Белгородка стала шестой пострадавшей от атак ВСУ за сутки

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
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Updated Сегодня, 13:45
Сегодня, 15 мая, украинские дроны атаковали сразу несколько населённых пунктов Борисовского района. В первом, селе Зозули, одно взрывное устройство сброшено на легковой автомобиль, из-за чего пострадала местная жительница. Женщину с баротравмой и осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу.
В этом же населённом пункте повреждены ещё одна машина и два коммерческих объекта. В селе Грузское взрывное устройство сбросили на авто, никто не пострадал.
На местах происшествия работают оперативные службы.
Напомним, что при утренней атаке в Белгородском районе пострадали два человека. Позже легковой автомобиль попал под удар ВСУ в поле между сёлами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района — пострадали три человека, двоих из них пришлось госпитализировать.