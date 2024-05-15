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Published Сегодня, 13:43

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Из-за атаки ВСУ на легковой автомобиль ранена белгородка

Белгородка стала шестой пострадавшей от атак ВСУ за сутки

15 мая 2024, 13:43
Фото: 1MI

Из-за атаки ВСУ на легковой автомобиль ранена белгородка

Два села Борисовского района атаковали с помощью дронов. Пострадала мирная жительница, есть разрушения. Подробности случившегося сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 15 мая, украинские дроны атаковали сразу несколько населённых пунктов Борисовского района. В первом, селе Зозули, одно взрывное устройство сброшено на легковой автомобиль, из-за чего пострадала местная жительница. Женщину с баротравмой и осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу.

В этом же населённом пункте повреждены ещё одна машина и два коммерческих объекта. В селе Грузское взрывное устройство сбросили на авто, никто не пострадал.

На местах происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что при утренней атаке в Белгородском районе пострадали два человека. Позже легковой автомобиль попал под удар ВСУ в поле между сёлами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района — пострадали три человека, двоих из них пришлось госпитализировать.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Дрон#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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