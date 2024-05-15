Белгородка стала шестой пострадавшей от атак ВСУ за сутки

Напомним, что при утренней атаке в Белгородском районе пострадали два человека. Позже легковой автомобиль попал под удар ВСУ в поле между сёлами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района — пострадали три человека, двоих из них пришлось госпитализировать.