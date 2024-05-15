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Общественный транспорт

С начала обстрелов в январе с работы ушли 136 водителей автобусов в Белгороде

15 мая 2024, 10:01
Фото: 1MI
Общественный транспорт
Сейчас на рейсах в столице региона и Белгородском районе работают 716 водителей. Информацию представила редакция Go31 со ссылкой на данные правительства области.

За три месяца 2024 года, когда Белгород и район находились под массированными обстрелами ВСУ, с должности водителей общественного транспорта по собственному желанию ушли 136 водителей.

На каких именно маршрутах не хватает водителей, не сообщается, так как работники постоянно сменяют друг друга на разных направлениях.

Напомним, что ранее пассажиры общественного транспорта начали возмущаться по поводу долгого ожидания отбоя ракетной опасности. Пока не будет отмены тревоги, автобусы не могут продолжать поездку. Местные жители предложили ориентироваться на каналы при объявлении отбоя ракетной опасности, которые ведут военные. В ЕТК ответили, что продолжат ориентироваться только на каналы МЧС и губернатора.

В ЕТК ответили на просьбы белгородцев ориентироваться на военные каналы при отбое РО
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#Алина Харина#Город#Белгородский район#Водители#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Рейсы
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