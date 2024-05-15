С начала обстрелов в январе с работы ушли 136 водителей автобусов в Белгороде

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
За три месяца 2024 года, когда Белгород и район находились под массированными обстрелами ВСУ, с должности водителей общественного транспорта по собственному желанию ушли 136 водителей.
На каких именно маршрутах не хватает водителей, не сообщается, так как работники постоянно сменяют друг друга на разных направлениях.
Напомним, что ранее пассажиры общественного транспорта начали возмущаться по поводу долгого ожидания отбоя ракетной опасности. Пока не будет отмены тревоги, автобусы не могут продолжать поездку. Местные жители предложили ориентироваться на каналы при объявлении отбоя ракетной опасности, которые ведут военные. В ЕТК ответили, что продолжат ориентироваться только на каналы МЧС и губернатора.