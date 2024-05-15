С начала обстрелов в январе с работы ушли 136 водителей автобусов в Белгороде

Напомним, что ранее пассажиры общественного транспорта начали возмущаться по поводу долгого ожидания отбоя ракетной опасности. Пока не будет отмены тревоги, автобусы не могут продолжать поездку. Местные жители предложили ориентироваться на каналы при объявлении отбоя ракетной опасности, которые ведут военные. В ЕТК ответили, что продолжат ориентироваться только на каналы МЧС и губернатора.