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Январь
В Белгороде из-за обстрелов сократили число автобусных рейсов
В белгородском министерстве транспорта попросили горожан по возможности оставаться дома.
2 января, 13:43
Декабрь 2023
Пять пассажирских поездов задержали в Белгородской области из-за непогоды
Сбой в графике произошёл из-за ледяного дождя, сообщили аюв пресс-службе ЮВЖД.
15 декабря 2023, 04:20
Ноябрь 2023
На Крейду и Старый город: работа автобусов Белгорода по двум направленяим в 2024 году
14 ноября 2023, 10:10
С 1 января до Драгунского-75 под Белгородом запустят новый маршрут
4 ноября 2023, 08:48
Октябрь 2023
Посольство РФ не собирается вывозить россиян за госсчет из Израиля
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов считает преждевременными разговоры об эвакуации из Израиля российских граждан. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».
10 октября 2023, 17:51
Март 2023
Поезд Белгород — Воронеж будет курсировать три дня в неделю
23 марта 2023, 07:09

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