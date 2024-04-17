«Военное положение?» Водителей ЕТК в Белгороде обеспечили бронежилетами и касками

Водителям автобусов в Белгороде выдали бронежилеты и каски

Однако некоторых белгородцев такое решение удивило. В ЕТК подтвердили, что выдали каски и бронежилеты водителям, но пояснили, что ту же каску носить весь день необязательно.

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