«Военное положение?» Водителей ЕТК в Белгороде обеспечили бронежилетами и касками

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Водителям Единой транспортной компании в Белгороде выдали бронежилеты и каски. Это подтвердили представители компании. Бронежилеты и каски выдали после «многочисленных просьб водительского состава» и из-за напряжённой обстановки в регионе.
Однако не все белгородцы такое решение оценили. «Хватит издеваться над водителями ЕТК! Зачем посадили в бронежилеты и каски? У нас что — военное положение?» — интересуется горожанин.
В ЕТК ответили, что весь рабочий день носить их водителям не придётся.
В ношении каски в течение всего рабочего дня необходимости нет. Она предназначена для использования во время действия сигнала ракетной опасности или непосредственного обстрела.
ЕТК
Совсем недавно в Курске переняли опыт Белгорода по поведению водителей во время ракетной опасности. Теперь при ракетной опасности, обстреле, срабатывании различных взрывных устройств водитель автобуса должен остановиться в крайней правой полосе, открыть двери и попросить пассажиров покинуть транспорт.