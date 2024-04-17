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Водитель автобуса

«Военное положение?» Водителей ЕТК в Белгороде обеспечили бронежилетами и касками

17 апреля 2024, 06:55
Фото: 1MI
Водитель автобуса

Водителям автобусов в Белгороде выдали бронежилеты и каски

Однако некоторых белгородцев такое решение удивило. В ЕТК подтвердили, что выдали каски и бронежилеты водителям, но пояснили, что ту же каску носить весь день необязательно.
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Автобус

Водителям Единой транспортной компании в Белгороде выдали бронежилеты и каски. Это подтвердили представители компании. Бронежилеты и каски выдали после «многочисленных просьб водительского состава» и из-за напряжённой обстановки в регионе.

Однако не все белгородцы такое решение оценили. «Хватит издеваться над водителями ЕТК! Зачем посадили в бронежилеты и каски? У нас что — военное положение?» — интересуется горожанин.

В ЕТК ответили, что весь рабочий день носить их водителям не придётся.

В ношении каски в течение всего рабочего дня необходимости нет. Она предназначена для использования во время действия сигнала ракетной опасности или непосредственного обстрела.
ЕТК

Совсем недавно в Курске переняли опыт Белгорода по поведению водителей во время ракетной опасности. Теперь при ракетной опасности, обстреле, срабатывании различных взрывных устройств водитель автобуса должен остановиться в крайней правой полосе, открыть двери и попросить пассажиров покинуть транспорт.

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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Водители#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#ЕТК#Бронежилеты#Каски
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