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ВСУ атаковали беспилотником Новую Таволжанку в Белгородской области

ВСУ сбросили взрывное устройство на авто в белгородском селе

15 мая 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали беспилотником Новую Таволжанку в Белгородской области

В результате атаки украинского беспилотника в селе Новая Таволжанка повреждён легковой автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе подверглась атаке со стороны Вооружённых сил Украины. Нападение совершено при помощи беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате повреждён легковой автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших среди мирных жителей.

Также стало известно об атаке дронами Борисовского района. В селе В Грузском повреждён автомобиль, выбиты окна в гараже дома. Это случилось после сброса взрывного устройства. В Березовке упал дрон-камикадзе, в результате чего повреждены фасад и окна магазина, а также автомобиль, который находился рядом.

Дроны ВСУ атаковали два белгородских села: повреждены машины, магазин и гараж
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ
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