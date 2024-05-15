ВСУ сбросили взрывное устройство на авто в белгородском селе

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе подверглась атаке со стороны Вооружённых сил Украины. Нападение совершено при помощи беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате повреждён легковой автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших среди мирных жителей.
Также стало известно об атаке дронами Борисовского района. В селе В Грузском повреждён автомобиль, выбиты окна в гараже дома. Это случилось после сброса взрывного устройства. В Березовке упал дрон-камикадзе, в результате чего повреждены фасад и окна магазина, а также автомобиль, который находился рядом.