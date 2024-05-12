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Мурашко назвал число пострадавших из-за взрыва многоэтажки в Белгороде

Мурашко назвал число пострадавших из-за взрыва многоэтажки в Белгороде

12 мая 2024, 10:20
Фото: 1MI
По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, после взрыва многоэтажки в Белгороде в больницы направили 17 раненых человек.
Сюжет
Медики

В больницы после взрыва дома на улице Щорса, 55, а в Белгороде попали 17 пострадавших. Об этом сообщил сам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он также сообщил, что в Белгород направили дополнительные бригады медиков. Откуда — не сообщается.

Известно, что взрывом поврежден почти весь жилой дом, обрушились 16 квартир — информацию передают оперативные службы.

Многоэтажка пострадала во время обстрела. Дом в Белгороде повреждён одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». По данным Министерства обороны, в районе 11:40 ВСУ нанесли по Белгороду комбинированный удар с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня — «Ольха» и RM-70 «Вампир».

Попадание снаряда засняли камеры видеонаблюдения.

Ракетная опасность была объявлена в столице региона и Белгородском районе в 11:19.

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