Мурашко назвал число пострадавших из-за взрыва многоэтажки в Белгороде

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В больницы после взрыва дома на улице Щорса, 55, а в Белгороде попали 17 пострадавших. Об этом сообщил сам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он также сообщил, что в Белгород направили дополнительные бригады медиков. Откуда — не сообщается.
Известно, что взрывом поврежден почти весь жилой дом, обрушились 16 квартир — информацию передают оперативные службы.
Многоэтажка пострадала во время обстрела. Дом в Белгороде повреждён одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». По данным Министерства обороны, в районе 11:40 ВСУ нанесли по Белгороду комбинированный удар с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня — «Ольха» и RM-70 «Вампир».
Попадание снаряда засняли камеры видеонаблюдения.
Ракетная опасность была объявлена в столице региона и Белгородском районе в 11:19.