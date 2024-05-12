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Рисунок нейросети

Попадание снаряда по многоэтажке в Белгороде засняли видеокамеры

12 мая 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
Рисунок нейросети
Кадры с попаданием снаряда в многоэтажный дом на улице Щорса в Белгороде запечатлели видеокамеры.
Сюжет
Щорса

Момент прилёта снаряда по многоэтажке на улице Щорса, 55, а в Белгороде попал на камеры видеонаблюдения. Можно увидеть, как у земли происходит взрыв, после чего поднимается густой дым, а подъезд «складывается» и рушится.

ЧП прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков:

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже».

Перед этим в Белгороде и районе в 11:19 объявили о ракетной опасности. Над городом прозвучали взрывы.

На Щорса в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки после взрывов
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