Продавец «Магнита» ударил покупателя, не смирившегося с запретом на покупку спиртного

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Утром 5 января 2024 года между продавцом магазина «Магнит» и покупателем произошёл словесный конфликт. Посетитель магазина пытался купить алкоголь, однако продажа спиртного запрещена до 10:00. В ходе конфликта продавец взял кассовый разделитель и дважды ударил им покупателя. Последний получил травмы.
Во время судебного заседания продавец принёс извинения потерпевшему и возместил причинённый моральный вред. Потерпевший попросил суд прекратить уголовное дело, так как претензий к подсудимому у него больше не было.
Постановлением мирового судьи уголовное дело было прекращено. Постановление вступило в законную силу.