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Алкоголь

Продавец «Магнита» ударил покупателя, не смирившегося с запретом на покупку спиртного

15 мая 2024, 12:36
Фото: 1MI
Алкоголь

Продавец в магазине Белгорода ударил покупателя кассовым разделителем

Конфликт возник из-за запрета на продажу алкогольной продукции до 10:00. Подробности рассказывает городская прокуратура.

Утром 5 января 2024 года между продавцом магазина «Магнит» и покупателем произошёл словесный конфликт. Посетитель магазина пытался купить алкоголь, однако продажа спиртного запрещена до 10:00. В ходе конфликта продавец взял кассовый разделитель и дважды ударил им покупателя. Последний получил травмы.

Во время судебного заседания продавец принёс извинения потерпевшему и возместил причинённый моральный вред. Потерпевший попросил суд прекратить уголовное дело, так как претензий к подсудимому у него больше не было.

Постановлением мирового судьи уголовное дело было прекращено. Постановление вступило в законную силу.

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#Алина Харина#Происшествия#Магазин#Прокуратура#Продавец#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Конфликт#Белгород#Магнит
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