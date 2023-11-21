Без масла и с уголовкой: ещё один пьяный белгородец проиграл в схватке с продавцами

Пьяный 29-летний мужчина зашёл в магазин в селе Стрелецкое и попытался украсть товары. Он сложил 25 пачек сливочного масла стоимостью более 2,5 тыс. рублей в рюкзак, а затем направился к выходу, где его остановили продавцы. Мужчина вступил в борьбу с сотрудницами торговой точки, но в итоге, рассыпав товар, убежал.