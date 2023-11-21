Без масла и с уголовкой: ещё один пьяный белгородец проиграл в схватке с продавцами

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Пьяный 29-летний мужчина зашёл в магазин в селе Стрелецкое и попытался украсть товары. Он сложил 25 пачек сливочного масла стоимостью более 2,5 тыс. рублей в рюкзак, а затем направился к выходу, где его остановили продавцы. Мужчина вступил в борьбу с сотрудницами торговой точки, но в итоге, рассыпав товар, убежал.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого: им оказался ранее судимый житель района. Его уже задержали.
В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 161 УК РФ («Покушение на грабёж»). В полиции выясняют причастность мужчины к аналогичным преступлениям.
Напомним, что подобные кражи случались и в других районах Белгородской области. Так, в Строителе состоящий на учёте у нарколога белгородец украл 40 пачек масла, а в Репном мужчина вынес из супермаркета более 5 кг сыра.