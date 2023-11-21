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Сливочное масло

Без масла и с уголовкой: ещё один пьяный белгородец проиграл в схватке с продавцами

21 ноября 2023, 09:54
Фото: 1MI
Сливочное масло

Пьяный белгородец хотел украсть 25 пачек сливочного масла, но попался продавцам

Инцидент произошёл накануне в одном из магазинов в селе Стрелецкое. Там нетрезвый мужчина положил в рюкзак 25 пачек сливочного масла и собрался уходить, но его задержали продавцы. Против него уже возбудили уголовное дело.

Пьяный 29-летний мужчина зашёл в магазин в селе Стрелецкое и попытался украсть товары. Он сложил 25 пачек сливочного масла стоимостью более 2,5 тыс. рублей в рюкзак, а затем направился к выходу, где его остановили продавцы. Мужчина вступил в борьбу с сотрудницами торговой точки, но в итоге, рассыпав товар, убежал.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого: им оказался ранее судимый житель района. Его уже задержали.

В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 161 УК РФ («Покушение на грабёж»). В полиции выясняют причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Напомним, что подобные кражи случались и в других районах Белгородской области. Так, в Строителе состоящий на учёте у нарколога белгородец украл 40 пачек масла, а в Репном мужчина вынес из супермаркета более 5 кг сыра.

Запись грабежа с камеры видеонаблюдения
Видео: региональное УМВД
Как пуля резкий: белгородец хотел ограбить магазин, но проиграл в драке с продавцами
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