ФАС обратилась к производителям и торговым сетям из-за цен на яйца перед Пасхой

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Учитывая приближающиеся праздники, особенно Пасху, ФАС напомнила производителям и продавцам о том, что важно сдерживать цены на яйца в интересах потребителей. Это также нужно для соблюдения принципов ответственного формирования стоимости товара. Соответствующие письма антимонопольщики уже направили участникам рынка.
В ведомстве добавили, что в начале 2024 года наблюдалось снижение оптово-отпускных цен на яйца.
Недавно в ряде регионов страны сотрудники ФАС вышли на проверки крупных торговых сетей. В список попали «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Ашан». Служба должна была оценить действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений.
В феврале прокуратура заметила, что в «Пятёрочке» в белгородской Алексеевке продавали слишком дорогие куриные яйца. Предельный размер торговой наценки на указанную продукцию был превышен на 16%. В адрес директора направлено представление.