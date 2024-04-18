ФАС обратилась к производителям и торговым сетям из-за цен на яйца перед Пасхой

Учитывая приближающиеся праздники, особенно Пасху, ФАС напомнила производителям и продавцам о том, что важно сдерживать цены на яйца в интересах потребителей. Это также нужно для соблюдения принципов ответственного формирования стоимости товара. Соответствующие письма антимонопольщики уже направили участникам рынка.