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Яйца

ФАС обратилась к производителям и торговым сетям из-за цен на яйца перед Пасхой

18 апреля 2024, 08:15
Фото: 1MI
Яйца

ФАС напомнила продавцам о недопустимости необоснованного повышения цен на яйца

Антимонопольщики подчеркнули, что важно сдерживать стоимость яиц и других продуктов в период праздников. Отмечается, что с начала 2024 наблюдалось снижение оптовых цен на рынке.

Учитывая приближающиеся праздники, особенно Пасху, ФАС напомнила производителям и продавцам о том, что важно сдерживать цены на яйца в интересах потребителей. Это также нужно для соблюдения принципов ответственного формирования стоимости товара. Соответствующие письма антимонопольщики уже направили участникам рынка.

В ведомстве добавили, что в начале 2024 года наблюдалось снижение оптово-отпускных цен на яйца.

Недавно в ряде регионов страны сотрудники ФАС вышли на проверки крупных торговых сетей. В список попали «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Ашан». Служба должна была оценить действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений.

В феврале прокуратура заметила, что в «Пятёрочке» в белгородской Алексеевке продавали слишком дорогие куриные яйца. Предельный размер торговой наценки на указанную продукцию был превышен на 16%. В адрес директора направлено представление.

Антимонопольщики проверят «Магнит» и «Пятёрочку» из-за цен на яйца
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Яйца#Цены#Фас#Новости Белгорода#Белгород
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