Пьяная белгородка ударила полицейских и обматерила начальника поезда

Жительница Яковлевского округа в декабре 2023 года находилась на территории железнодорожного вокзала в Белгороде, где вместе с приятелем выпивала. В это время они поссорились с начальником поезда и начали оскорблять его и ругаться матом, чем нарушили общественный порядок.