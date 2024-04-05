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Ж/д станция

Пьяная белгородка ударила полицейских и обматерила начальника поезда

5 апреля 2024, 08:47
Фото: 1MI
Ж/д станция

Белгородка заплатит штраф в 100 тысяч рублей за нападение на полицейских

Инцидент произошёл на железнодорожной станции в Белгороде в декабре 2023 года. Выпившая женщина стала оскорблять начальника поезда. Прибывших сотрудников полиции белгородка попыталась избить, сообщили в транспортной прокуратуре региона.

Жительница Яковлевского округа в декабре 2023 года находилась на территории железнодорожного вокзала в Белгороде, где вместе с приятелем выпивала. В это время они поссорились с начальником поезда и начали оскорблять его и ругаться матом, чем нарушили общественный порядок.

На требования полицейских вести себя спокойно белгородка отреагировала агрессивно. Женщина ударила их руками по голове и телу, а одного из полицейских — ногой по колену.

В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Свердловский районный суд Белгорода назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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#Белгородская область#Происшествия#Поезд#Женщина#Полицейские#Насилие#Новости Белгорода#Белгород#Ж/д вокзал#Яковлевский горокруг#Александра Склярова
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