Пьяная белгородка ударила полицейских и обматерила начальника поезда

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Жительница Яковлевского округа в декабре 2023 года находилась на территории железнодорожного вокзала в Белгороде, где вместе с приятелем выпивала. В это время они поссорились с начальником поезда и начали оскорблять его и ругаться матом, чем нарушили общественный порядок.
На требования полицейских вести себя спокойно белгородка отреагировала агрессивно. Женщина ударила их руками по голове и телу, а одного из полицейских — ногой по колену.
В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Свердловский районный суд Белгорода назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Приговор в законную силу ещё не вступил.