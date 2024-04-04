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Белгородец может сесть в тюрьму из-за избитого палкой соседа

Белгородец ударил соседа палкой по голове, поскольку тот пил алкоголь без него

4 апреля 2024, 14:57
Фото: 1MI

Белгородец может сесть в тюрьму из-за избитого палкой соседа

Драка между соседями произошла в одном из сёл Новооскольского городского округа. Белгородец пришёл в гости к своему соседу и начал возмущаться, что тот пьёт алкоголь без него. Хозяина же возмутило появление незваного гостя. Выяснить отношения они решили во дворе, сообщили в региональном УМВД.

Жители села Новооскольского городского округа услышали доносящиеся из одного из домов крики, затем оттуда же выбежал мужчина с окровавленной головой. Увидев это, очевидцы сразу вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что конфликт произошёл между двумя соседями, которые уже давно друг друга знали и неоднократно привлекались к уголовной ответственности — за незаконную рубку деревьев и за причинение друг другу телесных повреждений.

В этот раз 52-летний мужчина зашёл к своему соседу и застал его за распитием алкогольных напитков. Белгородца возмутил тот факт, что его не позвали на застолье, а сам хозяин разозлился из-за прихода незваного гостя, поэтому они вышли во двор, чтобы выяснить отношения. В ходе конфликта гость сильно ударил 59-летнего приятеля по голове деревянной палкой, чем нанёс ему ушибленную рану.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое предметом, используемым в качестве оружия»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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