Белгородец ударил соседа палкой по голове, поскольку тот пил алкоголь без него

В этот раз 52-летний мужчина зашёл к своему соседу и застал его за распитием алкогольных напитков. Белгородца возмутил тот факт, что его не позвали на застолье, а сам хозяин разозлился из-за прихода незваного гостя, поэтому они вышли во двор, чтобы выяснить отношения. В ходе конфликта гость сильно ударил 59-летнего приятеля по голове деревянной палкой, чем нанёс ему ушибленную рану.