Белгородец ударил соседа палкой по голове, поскольку тот пил алкоголь без него

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Жители села Новооскольского городского округа услышали доносящиеся из одного из домов крики, затем оттуда же выбежал мужчина с окровавленной головой. Увидев это, очевидцы сразу вызвали полицию.
Прибывшие на место правоохранители выяснили, что конфликт произошёл между двумя соседями, которые уже давно друг друга знали и неоднократно привлекались к уголовной ответственности — за незаконную рубку деревьев и за причинение друг другу телесных повреждений.
В этот раз 52-летний мужчина зашёл к своему соседу и застал его за распитием алкогольных напитков. Белгородца возмутил тот факт, что его не позвали на застолье, а сам хозяин разозлился из-за прихода незваного гостя, поэтому они вышли во двор, чтобы выяснить отношения. В ходе конфликта гость сильно ударил 59-летнего приятеля по голове деревянной палкой, чем нанёс ему ушибленную рану.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое предметом, используемым в качестве оружия»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.