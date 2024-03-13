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Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Госдума отрегулировала процесс посуточной сдачи квартир

Собственники не смогут сдавать квартиру посуточно, если это мешает соседям

13 марта 2024, 14:13
Фото: 1MI

Госдума отрегулировала процесс посуточной сдачи квартир

Также запрещается сдавать квартиры в краткосрочную аренду, если в них нет счётчиков, сообщает The Moscow Post.

Госдума приняла закон, согласно которому собственникам запретят сдавать посуточно жильё, если это будет доставлять неудобства соседям. Для этого планируется запускать специальные голосования, на которых должны будут высказать не менее 75% жильцов, пишет издание.

Помимо этого, нельзя будет сдавать в краткосрочную аренду жильё без счётчиков. Речь идёт об электрических, газовых, водных счётчиках, а также счётчиках теплоснабжения. Такая мера позволит избежать ситуаций, когда за съёмщика вынуждены платить остальные соседи.

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#Общество#Счётчики#Аренда#Алина Харина#Посуточная аренда
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