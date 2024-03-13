Собственники не смогут сдавать квартиру посуточно, если это мешает соседям

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Госдума приняла закон, согласно которому собственникам запретят сдавать посуточно жильё, если это будет доставлять неудобства соседям. Для этого планируется запускать специальные голосования, на которых должны будут высказать не менее 75% жильцов, пишет издание.
Помимо этого, нельзя будет сдавать в краткосрочную аренду жильё без счётчиков. Речь идёт об электрических, газовых, водных счётчиках, а также счётчиках теплоснабжения. Такая мера позволит избежать ситуаций, когда за съёмщика вынуждены платить остальные соседи.