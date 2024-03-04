Белгородец после продажи квартиры сможет купить в Москве крошечную студию

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Источник провёл расчёты по 69 городам России и выяснил, сколько квадратных метров в Москве смогут купить жители регионов, если продадут своё жильё. В настоящий момент «квадрат» жилья в Москве на вторичном рынке стоит 326 тыс. рублей.
Так, житель Белгорода, продав свою квартиру в среднем за 5,8 млн рублей, сможет купить в Москве жильё общей площадью 17,7 кв. м. Среди 69 городов по количеству «квадратов» Белгород занимает 29-е место.
Для сравнения: в 2022 году средняя стоимость квартиры площадью 55 кв. м составляла 5,4 млн рублей. За эту сумму можно было купить 18,8 кв. м. жилья в Москве.
Остальные жители Центрального Черноземья смогут купить квартиры в столице ещё меньшей площади.
Жители Воронежа за вырученные от продажи квартиры деньги смогут приобрести в столице 16,4 кв. м жилья. Средняя стоимость квартиры в Воронеже составит 5,3 млн рублей. Жители Курска, продав квартиру в среднем за 4,7 млн рублей, смогут рассчитывать на квартиру в 14,7 кв. м в Москве. В Липецке средняя стоимость квартиры составляет 4,6 млн рублей. Местные жители смогут приобрести в столице 14,3 кв. м. жилья.
Самое выигрышное положение оказалось у жителей Сочи. Продав квартиру средней стоимостью 11,5 млн рублей, они смогут купить на вторичном рынке в столице «однушку» площадью 35 кв. м. Самую маленькое жильё в Москве приобретут жители Нижнего Тагила. За 3,2 млн рублей они могут купить всего 10 кв. м жилья.