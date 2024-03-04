Белгородец после продажи квартиры сможет купить в Москве крошечную студию

Жители Воронежа за вырученные от продажи квартиры деньги смогут приобрести в столице 16,4 кв. м жилья. Средняя стоимость квартиры в Воронеже составит 5,3 млн рублей. Жители Курска, продав квартиру в среднем за 4,7 млн рублей, смогут рассчитывать на квартиру в 14,7 кв. м в Москве. В Липецке средняя стоимость квартиры составляет 4,6 млн рублей. Местные жители смогут приобрести в столице 14,3 кв. м. жилья.