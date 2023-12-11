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Аренда

Белгородец снял квартиру на сутки, а после отдал её в аренду студенту на два месяца

11 декабря 2023, 14:10
Фото: 1MI
Аренда

Аферист отдал белгородскому студенту в аренду чужую квартиру

Инцидент произошёл в Белгороде. 20-летний студент опубликовал в интернете объявление о поиске квартиры, которую планировал арендовать на два месяца. Однако парень попался мошеннику, который создал недействительный договор и отдал ключи от чужой квартиры. Подробности сообщили в региональном УМВД.

20-летнего студента при аренде жилья обманул мошенник. Парень дал объявление в Сети о поиске квартиры на два месяца. На запись откликнулся злоумышленник, который позже встретился с арендатором и забрал у него предоплату в размере 28 тыс. рублей.

В квартиру студент заселился вместе с девушкой, однако уже на следующий день узнал от постучавшегося в дверь риелтора, что жильё сдаётся посуточно, а заключённый с незнакомцем договор оказался недействительным.

Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что договор заключил предыдущий арендатор квартиры — им оказался 18-летний житель региона. В отношении него уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Мошенник#Аренда#Новости Белгорода#Белгород#Аферист#Александра Склярова
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