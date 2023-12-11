Белгородец снял квартиру на сутки, а после отдал её в аренду студенту на два месяца

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
20-летнего студента при аренде жилья обманул мошенник. Парень дал объявление в Сети о поиске квартиры на два месяца. На запись откликнулся злоумышленник, который позже встретился с арендатором и забрал у него предоплату в размере 28 тыс. рублей.
В квартиру студент заселился вместе с девушкой, однако уже на следующий день узнал от постучавшегося в дверь риелтора, что жильё сдаётся посуточно, а заключённый с незнакомцем договор оказался недействительным.
Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что договор заключил предыдущий арендатор квартиры — им оказался 18-летний житель региона. В отношении него уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.