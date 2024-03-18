Достать соседа по-белгородски: сжигавший мусор пенсионер напугал жителей многоэтажки

Как на месте предполагаемого происшествия сообщил сотрудник МВД, с атаками ВСУ приезд служб спасения не связан. Со слов полицейского, местный пожилой житель попытался сжечь в подвале мусор и «кусочек бумаги», а дым от огня взволновал проживающих по соседству белгородцев.