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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Жильцов дома в Белгороде напугал сжигавший в подвале мусор местный житель

Достать соседа по-белгородски: сжигавший мусор пенсионер напугал жителей многоэтажки

18 марта 2024, 14:52
Фото: Bel.ru

Жильцов дома в Белгороде напугал сжигавший в подвале мусор местный житель

18 марта к дому на улице Костюкова в Белгороде приехали две пожарные машины, спасатели и полиция. Как выяснилось на месте предполагаемого происшествия, вызов произошёл из-за решившего сжечь мусор местного жителя.
Сюжет
Пожар

18 марта улицу Костюкова в Белгороде напугал вой автомобильных сирен. К дому №8 подъехали сразу две машины пожарных, машина спасателей и патрульный автомобиль полиции. И без того напуганные чередой обстрелов местные жители не на шутку напряглись.

Как на месте предполагаемого происшествия сообщил сотрудник МВД, с атаками ВСУ приезд служб спасения не связан. Со слов полицейского, местный пожилой житель попытался сжечь в подвале мусор и «кусочек бумаги», а дым от огня взволновал проживающих по соседству белгородцев.

Через десять минут спасатели и пожарные покинули дом на Костюкова.

Видео: Bel.ru
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