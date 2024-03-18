Достать соседа по-белгородски: сжигавший мусор пенсионер напугал жителей многоэтажки

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
18 марта улицу Костюкова в Белгороде напугал вой автомобильных сирен. К дому №8 подъехали сразу две машины пожарных, машина спасателей и патрульный автомобиль полиции. И без того напуганные чередой обстрелов местные жители не на шутку напряглись.
Как на месте предполагаемого происшествия сообщил сотрудник МВД, с атаками ВСУ приезд служб спасения не связан. Со слов полицейского, местный пожилой житель попытался сжечь в подвале мусор и «кусочек бумаги», а дым от огня взволновал проживающих по соседству белгородцев.
Через десять минут спасатели и пожарные покинули дом на Костюкова.