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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В Курске упали обломки украинской ракеты С-200

Неспокойно и у соседей: в центре Курска рухнули обломки ракеты ВСУ

20 марта 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney

В Курске упали обломки украинской ракеты С-200

Упавшие обломки повредили несколько крыш, но обошлось без пострадавших. Места падения осматривают специалисты. Подробности сообщают «Курские известия».
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Пво

В центре Курска и других районах города рухнули обломки украинской ракеты С-200. О происшествии ночью 20 марта сообщил губернатор Роман Старовойт. Глава региона провёл совещание оперштаба.

Как пишет издание, после отражения атаки средствами ПВО повреждено несколько крыш. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Утром специалисты отправились на места падения обломков. Курянам же напомнили, что подходить к обломкам ракет или беспилотников нельзя, а в случае их обнаружения необходимо позвонить по номеру 112.

Также власти региона предупреждали, что детсады и школы Курска могут не работать. Но только в случае объявления ракетной опасности до 8:00.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство, детсады и школы в Курске утром 20 марта работают в штатном режиме.

Напомним, накануне Белгородский район вновь попал под сильный обстрел. Пострадали четыре человека.

Пострадавших при утреннем обстреле Белгорода и района стало больше
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#Белгородская область#Происшествия#Пво#Курск#Черноземье#Наталья Корявых#Роман Старовойт#Ракета#СВО#Разрушения#Обломки
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