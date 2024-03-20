Неспокойно и у соседей: в центре Курска рухнули обломки ракеты ВСУ

Как пишет издание, после отражения атаки средствами ПВО повреждено несколько крыш. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Утром специалисты отправились на места падения обломков. Курянам же напомнили, что подходить к обломкам ракет или беспилотников нельзя, а в случае их обнаружения необходимо позвонить по номеру 112.