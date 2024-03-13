Секрет: в полиции не рассказали о ходе следствия по нападению на мужчину в баре

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В пресс-службе УМВД редакции Бел.Ру сообщили, что производство по уголовному делу в настоящее время не окончено. Ранее его возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ — это причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Больше подробностей в полиции дать не смогли, сославшись на норму закона.
«В соответствии с ч.1 ст. 161 УПК РФ данные предварительного следствия не подлежат разглашению, в связи с чем предоставить подробную информацию не представляется возможным», — пресс-служба УМВД по региону.
Редакция Бел.Ру также вышла на связь с дочерью пострадавшего. Она сообщила журналистам, что её отцу предстоит вторая операция — по устранению дефектов черепа и вставке пластин.
Напомним, что потасовка с неприятным исходом произошла 16 января этого года. Как рассказала дочь пострадавшего, один из подростков ударил её отца в одном из баров. В результате пострадавшему была произведена трепанация черепа.
История получила резонанс после того, как стало известно об участниках подростковой банды в Белгороде, избивавших людей на улице. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что обращение по поводу случившегося передали совету безопасности. Глава региона отметил, что в такой ситуации необходимо реагировать «быстро и жёстко».
Общественность и СМИ потрясли видеоролики, на которых молодые люди с жестокостью и особым цинизмом нападали на прохожих и знакомых. После обнаружения записей в Сети полиция оперативно задержала всех участников банды. Некоторые из них оказались несовершеннолетними.
Бел.Ру ранее присутствовало на суде, где выбирали меру пресечения Денису Губину —одному из атаковавших людей парней. Молодого человека отправили под арест.