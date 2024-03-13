Секрет: в полиции не рассказали о ходе следствия по нападению на мужчину в баре

В Белгороде не закончили расследование по нападению на мужчину в баре

В пресс-службе УМВД по Белгородской области Бел.Ру в ответ на официальный запрос сообщили, что полиция продолжает производство по уголовному делу, возбужденному в январе этого года. Напомним, что тогда молодой человек напал на мужчину в баре.