Белгородец не смог далеко увезти украденные 315 кг удобрений и попался полиции

По предварительным данным, к механизатору с просьбой продать удобрения для огорода обратился его коллега. Мужчины договорились провернуть незаконную сделку во время полевых работ. В условленное время «покупатель» подъехал к рассеивавшему удобрения механизатору и забрал восемь мешков весом 315 кг.