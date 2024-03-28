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Белгородские полицейские раскрыли кражу удобрений с поля

Белгородец не смог далеко увезти украденные 315 кг удобрений и попался полиции

28 марта 2024, 07:57
Фото: 1MI

Белгородские полицейские раскрыли кражу удобрений с поля

Происшествие случилось в Яковлевском горокруге на одном из сельхозпредприятий. Двое сотрудников договорились украсть во время полевых работ восемь мешков с удобрением. Провернуть дело до конца у них не получилось, сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, к механизатору с просьбой продать удобрения для огорода обратился его коллега. Мужчины договорились провернуть незаконную сделку во время полевых работ. В условленное время «покупатель» подъехал к рассеивавшему удобрения механизатору и забрал восемь мешков весом 315 кг.

Увезти их далеко мужчина не смог. Работников задержали полицейские и служба безопасности предприятия.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

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