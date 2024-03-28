Белгородец не смог далеко увезти украденные 315 кг удобрений и попался полиции

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
По предварительным данным, к механизатору с просьбой продать удобрения для огорода обратился его коллега. Мужчины договорились провернуть незаконную сделку во время полевых работ. В условленное время «покупатель» подъехал к рассеивавшему удобрения механизатору и забрал восемь мешков весом 315 кг.
Увезти их далеко мужчина не смог. Работников задержали полицейские и служба безопасности предприятия.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до пяти лет.