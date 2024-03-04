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Published Сегодня, 15:19

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Updated Сегодня, 15:21

Белгородцы пожаловались на пьяного мужчину, устроившего дебош у Везёлки

Устроил пьяный дебош? Белгородцы вызвали полицию на спящего у Везёлки мужчину

4 марта 2024, 15:19
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались на пьяного мужчину, устроившего дебош у Везёлки

Происшествие произошло 4 марта днём. По словам очевидцев, мужчина устроил у реки пьяный дебош. Подробнее о произошедшем сообщили в региональном УМВД.

По известным данным, сегодня, 4 марта, в 13:29 очевидцы позвонили в отдел полиции №3 УМВД России по Белгороду и сообщили о пьяном мужчине, который рядом с Везёлкой устроил дебош.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели мужчину, которому было на вид 45-50 лет. Он в состоянии алкогольного опьянения спал у реки. Документов при нём не было, объяснить что-либо полиции белгородец не смог.

После этого полицейские приняли решение вызвать мужчине скорую медицинскую помощь. После осмотра его доставили в центр «Милосердие и забота».

Полиция проводит проверку по факту нарушения общественного порядка.

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#Белгородская область#Полиция#Проверка#Пьяный дебош#Белгород#Александра Склярова
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