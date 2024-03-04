Устроил пьяный дебош? Белгородцы вызвали полицию на спящего у Везёлки мужчину

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
По известным данным, сегодня, 4 марта, в 13:29 очевидцы позвонили в отдел полиции №3 УМВД России по Белгороду и сообщили о пьяном мужчине, который рядом с Везёлкой устроил дебош.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели мужчину, которому было на вид 45-50 лет. Он в состоянии алкогольного опьянения спал у реки. Документов при нём не было, объяснить что-либо полиции белгородец не смог.
После этого полицейские приняли решение вызвать мужчине скорую медицинскую помощь. После осмотра его доставили в центр «Милосердие и забота».
Полиция проводит проверку по факту нарушения общественного порядка.