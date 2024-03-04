Устроил пьяный дебош? Белгородцы вызвали полицию на спящего у Везёлки мужчину

Происшествие произошло 4 марта днём. По словам очевидцев, мужчина устроил у реки пьяный дебош. Подробнее о произошедшем сообщили в региональном УМВД.