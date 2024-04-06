ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область: что произошло 6 апреля?

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Это утро в Белгороде и Белгородском районе началось с череды взрывов и сигнала о ракетной опасности. Сразу после громких звуков белгородцы стали публиковать фотографии и видеозаписи с последствиями.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что обстрел застал его во время утренней пробежки: он вместе с другими жителями прятался от атаки в модульных конструкциях.
После утренней атаки никто не пострадал. В Белгороде повреждены 18 квартир в 12 МКД, детская поликлиника №4, капремонт которой провели только этим летом, спорткомплекс «Луч» и здание коммерческого предприятия. Также посечены три автомобиля.
В Белгороде из-за падения обломка на дорогу по улице Щорса временно перекрывали движение.
В Белгородском районе в Дубовом полностью сгорел один частный дом, в 21 квартире четырёх МКД посечены фасады и выбиты окна, кровля ещё одного частного дома оказалась пробита. В Майском пострадала кровля одного домовладения, в Никольском — кровля двух частных домов, в Таврово — пробита кровля и выбиты окна в одном домовладении.
Жильцы повреждённых в Белгороде многоэтажек рассказали, как пережили обстрел, а хозяин сгоревшего дома в Дубовом — как успел спастись сам, но не свои вещи.
Помимо Белгорода, за сегодняшний день под огонь ВСУ попали ещё пять населённых пунктов региона. Так, из-за обстрела села Вязовое Краснояружского района повреждены два частных дома, одна хозпостройка и ЛЭП, а из-за атаки на село Тишанка Волоконовского района повреждены одно домовладение и линии электро- и газопередачи.
Несколько беспилотников атаковали село Муром Шебекинского округа и посёлок Задорожный Краснояружского района. В селе загорелась кровля одного дома, в посёлке повреждена ЛЭП, которая оставила без света жителей 11 населённых пунктов.
Также около 16:00 над Белгородской областью сбили беспилотник. Подробности в Минобороны РФ не сообщили.
Российский военкор сообщил в своём Telegram-канале, что утренний удар по Белгороду должен был быть мощнее: после «Вампира» ВСУ хотели атаковать областной центр ещё двумя ракетными установками.
Как пишут каналы, знакомые с ситуацией, в результате атаки были уничтожены две установки РСЗО и восемь человек личного состава ВСУ. Ещё трое военных получили ранения, а одна установка оказалась повреждена.
Другой военный корреспондент, Евгений Поддубный, отметил, что в атаке на село Козинка Грайворонского округа участвовали американцы. Это доказывает видеозапись с нашлемных камер противника, которую ВС РФ получили после удара по группе боевиков.