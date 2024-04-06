ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область: что произошло 6 апреля?

В Белгородском районе в Дубовом полностью сгорел один частный дом, в 21 квартире четырёх МКД посечены фасады и выбиты окна, кровля ещё одного частного дома оказалась пробита. В Майском пострадала кровля одного домовладения, в Никольском — кровля двух частных домов, в Таврово — пробита кровля и выбиты окна в одном домовладении.