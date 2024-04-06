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Published Сегодня, 08:52

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Табличка о наличии контроллеров в двери подъезда

Около 2,5 тыс. подъездов Белгорода оборудовали устройствами для открывания дверей

6 апреля 2024, 08:52
Фото: страница Валентина Демидова
Табличка о наличии контроллеров в двери подъезда

В Белгороде 2,5 тыс. подъездов МКД оборудовали контроллерами

Количество установленных на подъездных дверях МКД контроллеров назвал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Вскоре специалисты оборудуют устройствами ещё 1,5 тыс. подъездов.

В многоквартирных домах Белгородской области продолжают устанавливать контроллеры для автоматического открывания подъездных дверей в случае ракетной опасности. Так, на сегодняшний день установлено уже 2,5 тысячи устройств.

В работе находятся ещё 500 контроллеров. Вчера, 5 апреля, областное правительство заказало ещё 1 тысячу устройств.

Точный срок установки контроллеров пока не известен. Но за такую работу местная власть уже заплатила специалистам 500 тыс. рублей.

«Надеемся, что работы будут выполнены с ускоренными темпами», — дополнил губернатор.

Напомним, что контроллеры должны срабатывать за шесть секунд. На подъездах, где установлены такие устройства, висят таблички. Как минимум одну белгородку такая мера безопасности успела спасти.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Подъезд#Белгород#Вячеслав Гладков#Мкд#Александра Склярова#Контроллеры
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