Около 2,5 тыс. подъездов Белгорода оборудовали устройствами для открывания дверей

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В многоквартирных домах Белгородской области продолжают устанавливать контроллеры для автоматического открывания подъездных дверей в случае ракетной опасности. Так, на сегодняшний день установлено уже 2,5 тысячи устройств.
В работе находятся ещё 500 контроллеров. Вчера, 5 апреля, областное правительство заказало ещё 1 тысячу устройств.
Точный срок установки контроллеров пока не известен. Но за такую работу местная власть уже заплатила специалистам 500 тыс. рублей.
«Надеемся, что работы будут выполнены с ускоренными темпами», — дополнил губернатор.
Напомним, что контроллеры должны срабатывать за шесть секунд. На подъездах, где установлены такие устройства, висят таблички. Как минимум одну белгородку такая мера безопасности успела спасти.