«Снаряд разорвался рядом». Гладков — о том, как контроллеры спасли белгородке жизнь

Напомним, что контроллеры для автоматического открывания дверей в МКД во время ракетной опасности должны срабатывать за шесть секунд. Устанавливать их стали не так давно: жалобы на закрытые во время ракетной опасности подъезды стали поступать властям после трагических событий 30 декабря.