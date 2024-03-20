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Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Установленный на двери подъезда в Белгороде контроллер спас жизнь женщины

«Снаряд разорвался рядом». Гладков — о том, как контроллеры спасли белгородке жизнь

20 марта 2024, 18:09
Фото: Bel.ru

Установленный на двери подъезда в Белгороде контроллер спас жизнь женщины

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как установленный на двери подъезда многоквартирного дома контроллер сработал во время ракетной опасности и спас белгородку от смерти.
Сюжет
МЧС

Губернатор Вячеслав Гладков пообщался сегодня с жильцами дома, пострадавшего в результате сегодняшнего обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Одна из женщин поблагодарила главу региона за установку контроллеров на дверях подъездов.

«Произошло автоматическое размыкание дверей, и жительница успела укрыться в подъезде. Снаряд разорвался рядом. Значит ещё одна жизнь спасена», — Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что на этой неделе в городе закончат устанавливать вторую тысячу контроллеров. Таким образом, до конца марта на территории Белгорода всего их будет установлено порядка 3 тыс. штук.

Работа данного программного обеспечения одобрена и полицией, и Главным управлением МЧС по Белгородской области.

Напомним, что контроллеры для автоматического открывания дверей в МКД во время ракетной опасности должны срабатывать за шесть секунд. Устанавливать их стали не так давно: жалобы на закрытые во время ракетной опасности подъезды стали поступать властям после трагических событий 30 декабря.

Белгородцы начали срывать наклейки на подъездах с контроллерами
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