«Снаряд разорвался рядом». Гладков — о том, как контроллеры спасли белгородке жизнь

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Губернатор Вячеслав Гладков пообщался сегодня с жильцами дома, пострадавшего в результате сегодняшнего обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Одна из женщин поблагодарила главу региона за установку контроллеров на дверях подъездов.
«Произошло автоматическое размыкание дверей, и жительница успела укрыться в подъезде. Снаряд разорвался рядом. Значит ещё одна жизнь спасена», — Вячеслав Гладков.
Губернатор отметил, что на этой неделе в городе закончат устанавливать вторую тысячу контроллеров. Таким образом, до конца марта на территории Белгорода всего их будет установлено порядка 3 тыс. штук.
Работа данного программного обеспечения одобрена и полицией, и Главным управлением МЧС по Белгородской области.
Напомним, что контроллеры для автоматического открывания дверей в МКД во время ракетной опасности должны срабатывать за шесть секунд. Устанавливать их стали не так давно: жалобы на закрытые во время ракетной опасности подъезды стали поступать властям после трагических событий 30 декабря.