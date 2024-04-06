Белгородцы заметили на помойке гуманитарный груз, предназначенный для военных

Один из дворников посёлка Масловая Пристань в Шебекинском городском округе заметил в мусоре большую партию гуманитарной помощи, которая явно была предназначена для российских военнослужащих — заполнены были все четыре мусорных контейнера. Внутри коробок находились продукты питания, постельное и нижнее бельё, медикаменты, иконы и даже письма от жителей Ленинградской области.