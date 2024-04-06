Белгородцы заметили на помойке гуманитарный груз, предназначенный для военных

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Один из дворников посёлка Масловая Пристань в Шебекинском городском округе заметил в мусоре большую партию гуманитарной помощи, которая явно была предназначена для российских военнослужащих — заполнены были все четыре мусорных контейнера. Внутри коробок находились продукты питания, постельное и нижнее бельё, медикаменты, иконы и даже письма от жителей Ленинградской области.
На место, где дворник обнаружила вещи, приехали местные волонтёры. Они сумели спасти порядка 80% выкинутого гуманитарного груза.
Мы вывозили оттуда выкинутую гуманитарную помощь буквально машинами. Там и новое постельное бельё было, даже ценники сохранились. Мы всё перестирали. Вот даже какие-то бабушки сидели носки вязали, варежки.
рассказала жительница Шебекинского округа
В настоящий момент УМВД проводит проверку случившегося: «Мы обратились в полицию: приехал дежурный, опросил, осмотрел, всё сфотографировал. Он, конечно, был поражён», — вспомнила женщина.
Весь спасённый гуманитарный груз волонтёры обязательно передадут военным на СВО.