Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Выкинутые на помойку продукты, предназначенные для военных

Белгородцы заметили на помойке гуманитарный груз, предназначенный для военных

6 апреля 2024, 12:43
Фото: ГТРК «Белгород»
Выкинутые на помойку продукты, предназначенные для военных

Неизвестные выкинули на помойку под Белгородом гуманитарный груз для военных

Журналисты ГТРК «Белгород» пообщались с волонтёрами, которые спасли большую часть гуманитарного груза и узнали подробности случившегося.
Сюжет
СВО

Один из дворников посёлка Масловая Пристань в Шебекинском городском округе заметил в мусоре большую партию гуманитарной помощи, которая явно была предназначена для российских военнослужащих — заполнены были все четыре мусорных контейнера. Внутри коробок находились продукты питания, постельное и нижнее бельё, медикаменты, иконы и даже письма от жителей Ленинградской области.

На место, где дворник обнаружила вещи, приехали местные волонтёры. Они сумели спасти порядка 80% выкинутого гуманитарного груза.

Мы вывозили оттуда выкинутую гуманитарную помощь буквально машинами. Там и новое постельное бельё было, даже ценники сохранились. Мы всё перестирали. Вот даже какие-то бабушки сидели носки вязали, варежки.
рассказала жительница Шебекинского округа

В настоящий момент УМВД проводит проверку случившегося: «Мы обратились в полицию: приехал дежурный, опросил, осмотрел, всё сфотографировал. Он, конечно, был поражён», — вспомнила женщина.

Весь спасённый гуманитарный груз волонтёры обязательно передадут военным на СВО.

Более 8 тонн гуманитарного груза отправил российским военнослужащим фонд «Поколение»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Грузии задержали груз со взрывчаткой, который везли соседям белгородцевГлиняные пряслица и ткацкие грузила нашли при раскопках под БелгородомВолонтёров с гуманитарным грузом атаковали ВСУ
#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Дворник#Белгород#Шебекинский горокруг#СВО#Александра Склярова
Подпишитесь
Кровля частного дома загорелась в белгородском приграничье после атаки БПЛА
Сегодня, 10:51
Последствий должно было быть больше: ВС РФ предотвратили мощный удар по Белгороду
Сегодня, 09:38
Вячеслав Гладков был в модульном укрытии на улице во время обстрела Белгорода
Сегодня, 04:26
«Я кричала на всю лоджию»: белгородцы — о том, как при обстреле пострадал их МКД
Сегодня, 08:00
Порядка 10 тысяч девятиклассников из приграничья не будут сдавать ОГЭ
Вчера, 12:49
Купить дом стало проще: БИК и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве
Вчера, 11:52
"