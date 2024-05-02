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Беспилотники

ВСУ ночью атаковали беспилотниками: уничтожили их не только в Белгородской области

2 мая 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

12 украинских беспилотников уничтожили за ночь в РФ

БПЛА также перехватили в Брянской, Курской, Ростовской областях, в Краснодарском крае. Подробности сообщает Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

За минувшую ночь над пятью регионами РФ уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотников. Пять вывили в Брянской области, три — в Краснодарском крае, два — в Ростовской области, по одному — в Белгородской и Курской областях.

Известно, что в Брянской области беспилотники уничтожили над Стародубским муниципальным округом и над Погарским районом. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В соседней Курской области беспилотник сбили над Обоянским районом. Вместе с тем в результате повторной атаки украинского БПЛА была повреждена линия электропередачи в посёлке Поныри, рассказал губернатор Роман Старовойт. Из-за этого в населённом пункте временно не было света.

В Ростовской области беспилотники уничтожили в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского, обошлось без последствий, сообщил губернатор Василий Голубев.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Курская область#Пво#Краснодарский край#Брянская область#Белгород#Минобороны#Ростовская область#СВО#Атака ВСУ#Беспилотники#Работа ПВО#БПЛА
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