ВСУ ночью атаковали беспилотниками: уничтожили их не только в Белгородской области

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За минувшую ночь над пятью регионами РФ уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотников. Пять вывили в Брянской области, три — в Краснодарском крае, два — в Ростовской области, по одному — в Белгородской и Курской областях.
Известно, что в Брянской области беспилотники уничтожили над Стародубским муниципальным округом и над Погарским районом. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В соседней Курской области беспилотник сбили над Обоянским районом. Вместе с тем в результате повторной атаки украинского БПЛА была повреждена линия электропередачи в посёлке Поныри, рассказал губернатор Роман Старовойт. Из-за этого в населённом пункте временно не было света.
В Ростовской области беспилотники уничтожили в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского, обошлось без последствий, сообщил губернатор Василий Голубев.