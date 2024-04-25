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Published Сегодня, 13:10

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Беспилотники

Лежу в больнице, авто не восстановить: белгородка попала в аварию, спасаясь от БПЛА

25 апреля 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Беспилотник мог стать причиной аварии под Белгородом

ДТП произошло на днях между Никольским и Ясными Зорями. Иномарка съехала на обочину и опрокинулась. Водитель утверждает, что причиной аварии стал беспилотник. Подробности сообщают местные Telegram-каналы.
Сюжет
ДТП

В Белгородском районе недавно произошло ДТП: водитель Ford Focus не справилась с управлением, из-за чего иномарка съехала на обочину и опрокинулась, пишет «Белгород № 1» со ссылкой на данные ГИБДД.

Позже автомобилистка рассказала Telegram-каналу «ЧП Белгород», что попала она в аварию из-за беспилотника.

«Лежу в „травме“ с рёбрами переломаными и сотрясением. Читаю и удивляюсь, про БПЛА ни слова, а он гнался. Я ускорила ход и цепанула обочину. Машина восстановлению не подлежит. Осаго ничего не выплатит. Про БПЛА нет доказательств», — цитирует канал местную жительницу.

Авария под БелгородомАвария под Белгородом
Авария под Белгородом
Фото: «ЧП Белгород»
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#Алина Харина#ДТП#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#БПЛА
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