Лежу в больнице, авто не восстановить: белгородка попала в аварию, спасаясь от БПЛА

«Лежу в „травме“ с рёбрами переломаными и сотрясением. Читаю и удивляюсь, про БПЛА ни слова, а он гнался. Я ускорила ход и цепанула обочину. Машина восстановлению не подлежит. Осаго ничего не выплатит. Про БПЛА нет доказательств», — цитирует канал местную жительницу.