Лежу в больнице, авто не восстановить: белгородка попала в аварию, спасаясь от БПЛА

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В Белгородском районе недавно произошло ДТП: водитель Ford Focus не справилась с управлением, из-за чего иномарка съехала на обочину и опрокинулась, пишет «Белгород № 1» со ссылкой на данные ГИБДД.
Позже автомобилистка рассказала Telegram-каналу «ЧП Белгород», что попала она в аварию из-за беспилотника.
«Лежу в „травме“ с рёбрами переломаными и сотрясением. Читаю и удивляюсь, про БПЛА ни слова, а он гнался. Я ускорила ход и цепанула обочину. Машина восстановлению не подлежит. Осаго ничего не выплатит. Про БПЛА нет доказательств», — цитирует канал местную жительницу.