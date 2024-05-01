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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:48

ВСУ атаковали дронами-камикадзе Красное в Белгородской области

Автомобили белгородцев пострадали от атаки дронов-камикадзе

1 мая 2024, 15:45
Фото: 1MI

ВСУ атаковали дронами-камикадзе Красное в Белгородской области

Помимо транспорта, повреждён забор частного жилого дома. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ вновь атаковали Шебекинский горокруг. В этот раз под ударом оказался посёлок Красное. Населённый пункт атаковали двумя дронами-камикадзе.

Повреждены две машины и забор частного жилого дома. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее ВСУ дважды ударили по Вознесеновке дронами-камикадзе. В первый раз беспилотник попал на крышу хозпостройки, а второй влетел в коммерческий объект. При повторной атаке повреждения выявили на территории сельхозпредприятия.

Дроном-камикадзе ВСУ 1 мая атаковали и Ясные Зори в Белгородском районе. Дрон упал и взорвался — повреждены два авто. Ещё две машины сегодня пострадали при обстреле Старого Хутора в Валуйском горокруге. Кроме того, разрушения есть в трёх частных домах.

Дрон упал и сдетонировал: ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область
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