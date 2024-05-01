Автомобили белгородцев пострадали от атаки дронов-камикадзе

Дроном-камикадзе ВСУ 1 мая атаковали и Ясные Зори в Белгородском районе. Дрон упал и взорвался — повреждены два авто. Ещё две машины сегодня пострадали при обстреле Старого Хутора в Валуйском горокруге. Кроме того, разрушения есть в трёх частных домах.