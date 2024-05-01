Автомобили белгородцев пострадали от атаки дронов-камикадзе

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
ВСУ вновь атаковали Шебекинский горокруг. В этот раз под ударом оказался посёлок Красное. Населённый пункт атаковали двумя дронами-камикадзе.
Повреждены две машины и забор частного жилого дома. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Ранее ВСУ дважды ударили по Вознесеновке дронами-камикадзе. В первый раз беспилотник попал на крышу хозпостройки, а второй влетел в коммерческий объект. При повторной атаке повреждения выявили на территории сельхозпредприятия.
Дроном-камикадзе ВСУ 1 мая атаковали и Ясные Зори в Белгородском районе. Дрон упал и взорвался — повреждены два авто. Ещё две машины сегодня пострадали при обстреле Старого Хутора в Валуйском горокруге. Кроме того, разрушения есть в трёх частных домах.