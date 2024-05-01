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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

ВСУ повторно обстреляли белгородское село в приграничье

ВСУ повторно обстреляли белгородское село в приграничье

1 мая 2024, 10:53
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что никто не пострадал, но есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия.
Сюжет
ВСУ

1 мая ВСУ повторно атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. Населённый пункт подвергся удару с помощью дронов-камикадзе.

По данным губернатора, никто не пострадал. Но есть незначительные повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.

Стоит отметить, что при первой атаке дронов в Вознесеновке пострадала хозпостройка во дворе частного жилого дома и коммерческий объект торговли.

Также 1 мая под ударом было село Старый Хутор Валуйского округа. Люди не пострадали, однако повреждения зафиксировали в трёх частных домах. Также частично пострадали две машины.

Машины, хозпостройки и дома: что пострадало после атак ВСУ за сутки
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Приграничье#Хозпостройка#Разрушения#Глава региона#Белгородское село#Сельскохозяйственное предприятие
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