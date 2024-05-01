ВСУ повторно обстреляли белгородское село в приграничье

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
1 мая ВСУ повторно атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. Населённый пункт подвергся удару с помощью дронов-камикадзе.
По данным губернатора, никто не пострадал. Но есть незначительные повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.
Стоит отметить, что при первой атаке дронов в Вознесеновке пострадала хозпостройка во дворе частного жилого дома и коммерческий объект торговли.
Также 1 мая под ударом было село Старый Хутор Валуйского округа. Люди не пострадали, однако повреждения зафиксировали в трёх частных домах. Также частично пострадали две машины.