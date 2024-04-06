Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Российский военный корреспондент сообщил в своём Telegram-канале «Старше Эдды» о том, что ВС РФ сумели предотвратить мощный удар по Белгороду. По его словам, последствий утреннего обстрела областного центра Белгородской области должно было быть больше.
Известно, что ВСУ успели атаковать регион только из РСЗО RM-70 «Вампир». Однако Украина планировала использовать ещё две установки, размещённые в Харькове, которыми хотела нанести основной удар.
Слава нашей разведке, нашим ракетчикам! Разведка поймала негодяев, а группировка прикрытия госграницы посредством удара ракеты отправила врага прямиком в ад, можете сами оценить точность удара.
написал военкор
По данным Telegram-канала «Донбасский Партизан», этой ночью российские военнослужащие уничтожили на территории Харькова две установки РСЗО и ликвидировали восемь человек личного состава. Ещё трое военных получили ранения, а одна машина «Града» оказалась повреждена.