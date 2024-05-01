Химия, Асфальт и Принцесса: как белгородцы называли своих детей за последние 98 лет

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В Белгородской области с 1926 года по настоящее время зарегистрировали 477 девочек с именем Майя. За это же время в области также родился один Май. В текущем году с именем Майя зарегистрировали в регионе восемь девочек.
Слюсаренко отметила, что новыми именами родители-коммунисты нарекали своих рождённых детей в честь вождей пролетариата или в честь названий отдельных месяцев, идей, достижений, профессий, имевших в то время особенное значение.
Всего на страницах книг ЗАГС встречаются такие имена как Россия, Искра, Идея, Олимпиада. Среди необычных имён Слюсаренко также озвучила следующие: Правдолюб, Пятилетка, Добромир, Добромира, Нинель (Ленин — наоборот), Энгельс, Энгельсина, Радемир (даёшь мировую революцию).
Среди других оригинальных имён: Химия, Асфальт, Богиня, Принцесса, Божидар, Граф, Графиня, Бригантина и Благосвета.
Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области с начала текущего года в регионе родились Гектор и Авелина, Евпатий и Агнесса, Ивар и Богдана.