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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

За 98 лет в Белгородской области зарегистрировали 477 девочек с именем Майя

Химия, Асфальт и Принцесса: как белгородцы называли своих детей за последние 98 лет

1 мая 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney

За 98 лет в Белгородской области зарегистрировали 477 девочек с именем Майя

Также в регионе с 1926 года родился один Май. Подробнее сообщила глава регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

В Белгородской области с 1926 года по настоящее время зарегистрировали 477 девочек с именем Майя. За это же время в области также родился один Май. В текущем году с именем Майя зарегистрировали в регионе восемь девочек.

Слюсаренко отметила, что новыми именами родители-коммунисты нарекали своих рождённых детей в честь вождей пролетариата или в честь названий отдельных месяцев, идей, достижений, профессий, имевших в то время особенное значение.

Всего на страницах книг ЗАГС встречаются такие имена как Россия, Искра, Идея, Олимпиада. Среди необычных имён Слюсаренко также озвучила следующие: Правдолюб, Пятилетка, Добромир, Добромира, Нинель (Ленин — наоборот), Энгельс, Энгельсина, Радемир (даёшь мировую революцию).

Среди других оригинальных имён: Химия, Асфальт, Богиня, Принцесса, Божидар, Граф, Графиня, Бригантина и Благосвета.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области с начала текущего года в регионе родились Гектор и Авелина, Евпатий и Агнесса, Ивар и Богдана.

Гектор, Евпатий, Богдана, Ясна: какие необычные имена белгородцы дают детям
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Статистика#Загс#Имена#Белгород
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