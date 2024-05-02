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Published Сегодня, 05:28

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Кладбище

«Опасность есть»: Гладков обратился с просьбой к белгородцам перед Пасхой

2 мая 2024, 05:28
Фото: 1MI
Кладбище

Белгородские кладбища проверяют на наличие взрывоопасных предметов

Охрану мест захоронений планируют усилить полицейскими, народными дружинами, участниками отрядов самообороны. Рядом с кладбищами ставят укрытия, напомнил губернатор. Ранее белгородцам рекомендовали посетить кладбища заранее, чтобы избежать большого скопления людей на местах.
Сюжет
Пасха

Кладбища в Белгородской области проверяют на наличие взрывоопасных предметов. Помогают в этом специалисты Минобороны РФ.

На местах ставят укрытия. Только в Белгороде, напомним, на девяти городских кладбищах планировалось установить 20 модульных конструкций.

Кроме того, в праздничные дни охранять белгородские кладбища будут полицейские, участники народной дружины и отрядов самообороны.

Вместе с тем белгородцам ранее рекомендовали посетить кладбища заранее, не в день Пасхи. С такой просьбой к жителям региона обратились для того, чтобы избежать большого скопления людей на местах.

«В очередной раз хотел обратить внимание, что лучше посетить кладбища заранее, потому что, безусловно, опасность есть», — обратился к белгородцам губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородцев попросили воздержаться от посещения кладбищ на Пасху
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Пасха#Новости Белгорода#Кладбища#Взрывоопасные предметы#Белгород#Вячеслав Гладков#Минобороны
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