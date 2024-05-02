«Опасность есть»: Гладков обратился с просьбой к белгородцам перед Пасхой

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Кладбища в Белгородской области проверяют на наличие взрывоопасных предметов. Помогают в этом специалисты Минобороны РФ.
На местах ставят укрытия. Только в Белгороде, напомним, на девяти городских кладбищах планировалось установить 20 модульных конструкций.
Кроме того, в праздничные дни охранять белгородские кладбища будут полицейские, участники народной дружины и отрядов самообороны.
Вместе с тем белгородцам ранее рекомендовали посетить кладбища заранее, не в день Пасхи. С такой просьбой к жителям региона обратились для того, чтобы избежать большого скопления людей на местах.
«В очередной раз хотел обратить внимание, что лучше посетить кладбища заранее, потому что, безусловно, опасность есть», — обратился к белгородцам губернатор Вячеслав Гладков.