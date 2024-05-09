Новые жертвы и разрушения: как в Белгородской области прошёл День Победы?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
За ночь в Белгороде и Белгородском районе три раза объявляли сигнал о ракетной опасности. Первый действовал с 00:53 до 01:13, второй — с 03:12 до 03:31 и третий — с 04:00 до 04:48. Во время последней сирены белгородцы услышали череду громких звуков, после которых в небе над Харьковской горой появился дым.
Очевидцы стали присылать фотографии с последствиями обстрела: предполагалось, что на улицах Щорса и Губкина горели автомобили, были повреждены МКД и гаражи за Семейным рынком. Один из осколков снаряда попал на участок проезжей части, а в квартиру многоквартирного дома по улице Славянской произошло прямое попадание.
Спустя время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали восемь человек, включая 11-летнюю девочку — её доставили в детскую областную клиническую больницу. Позже выяснилось, что ранения получили 11 человек: шестерых из них разместили в горбольнице №2 Белгорода, остальных отпустили на амбулаторное лечение.
У белгородцев диагностировали такие травмы, как: осколочные ранения голени, стопы, кисти, околоушной полости, поясничной области и бедра, баротравму, контузию, закрытую черепно-мозговую травму и поверхностное ранение лба.
Изначально сообщалось о разрушениях в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном доме и 37 авто в Белгороде. Однако позже их количество возросло до 84 квартир в 26 МКД, одного частного дома, трёх хозяйствующих субъектов, ЛЭП и 53 автомобилей, девять из которых полностью сгорели.
В Белгородском районе пострадал не только посёлок Дубовое, как было известно ранее, но и Никольское, Таврово, Ясные Зори.
Выяснилось, что ночью ВСУ били по региону из РСЗО «Вампир»: всего было выпущено 15 снарядов и один беспилотник.
После неспокойной ночи над регионом продолжила работать система ПВО: всего с девяти часов утра до 15:30 в небе уничтожили 11 беспилотников.
Так, по информации Минобороны РФ, с 09:40 до 10:40 над Белгородской областью ликвидировали четыре БПЛА, а с 15:00 до 15:30 — ещё семь. О последствиях на земле ничего не известно.
ВСУ также атаковали село Новопетровка Валуйского округа и село Муром Шебекинского округа. Пострадавших нигде нет, но повреждения установили в семи частных домах, двух авто, детском саде, коммерческом объекте и линии электропередачи.