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Последствия ночной атаки ВСУ на Белгород

Новые жертвы и разрушения: как в Белгородской области прошёл День Победы?

9 мая 2024, 15:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия ночной атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 9 мая, Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелу со стороны ВСУ. Атаковывать регион Украина начала с четырёх часов утра. Пострадали 11 человек, включая ребёнка. Есть разрушения в зданиях. Подробности произошедших за день атак — в материале Бел.Ру.

Что произошло в четыре часа утра?

За ночь в Белгороде и Белгородском районе три раза объявляли сигнал о ракетной опасности. Первый действовал с 00:53 до 01:13, второй — с 03:12 до 03:31 и третий — с 04:00 до 04:48. Во время последней сирены белгородцы услышали череду громких звуков, после которых в небе над Харьковской горой появился дым.

Очевидцы стали присылать фотографии с последствиями обстрела: предполагалось, что на улицах Щорса и Губкина горели автомобили, были повреждены МКД и гаражи за Семейным рынком. Один из осколков снаряда попал на участок проезжей части, а в квартиру многоквартирного дома по улице Славянской произошло прямое попадание.

Спустя время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали восемь человек, включая 11-летнюю девочку — её доставили в детскую областную клиническую больницу. Позже выяснилось, что ранения получили 11 человек: шестерых из них разместили в горбольнице №2 Белгорода, остальных отпустили на амбулаторное лечение.

У белгородцев диагностировали такие травмы, как: осколочные ранения голени, стопы, кисти, околоушной полости, поясничной области и бедра, баротравму, контузию, закрытую черепно-мозговую травму и поверхностное ранение лба.

Изначально сообщалось о разрушениях в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном доме и 37 авто в Белгороде. Однако позже их количество возросло до 84 квартир в 26 МКД, одного частного дома, трёх хозяйствующих субъектов, ЛЭП и 53 автомобилей, девять из которых полностью сгорели.

В Белгородском районе пострадал не только посёлок Дубовое, как было известно ранее, но и Никольское, Таврово, Ясные Зори.

Выяснилось, что ночью ВСУ били по региону из РСЗО «Вампир»: всего было выпущено 15 снарядов и один беспилотник.

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Какие ещё случились атаки?

После неспокойной ночи над регионом продолжила работать система ПВО: всего с девяти часов утра до 15:30 в небе уничтожили 11 беспилотников.

Так, по информации Минобороны РФ, с 09:40 до 10:40 над Белгородской областью ликвидировали четыре БПЛА, а с 15:00 до 15:30 — ещё семь. О последствиях на земле ничего не известно.

ВСУ также атаковали село Новопетровка Валуйского округа и село Муром Шебекинского округа. Пострадавших нигде нет, но повреждения установили в семи частных домах, двух авто, детском саде, коммерческом объекте и линии электропередачи.

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