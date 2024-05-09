Новые жертвы и разрушения: как в Белгородской области прошёл День Победы?

За ночь в Белгороде и Белгородском районе три раза объявляли сигнал о ракетной опасности. Первый действовал с 00:53 до 01:13, второй — с 03:12 до 03:31 и третий — с 04:00 до 04:48. Во время последней сирены белгородцы услышали череду громких звуков, после которых в небе над Харьковской горой появился дым.