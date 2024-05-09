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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Повреждения после обстрела Белгорода в День Победы

Новые разрушения обнаружили после обстрела Белгорода в День Победы

9 мая 2024, 12:03
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Повреждения после обстрела Белгорода в День Победы

Белгородцам сообщили о новых разрушениях, полученных при обстреле в День Победы

Больше повреждений зафиксировали в областном центре. В Белгородском районе вместо одного посёлка пострадали четыре. Обновлённой информацией о последствиях поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

После атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район в ночь на 9 мая пострадали 11 человек, включая 11-летнюю девочку. Разрушения выявили в областном центре и четырёх населённых пунктах Белгородского района.

По информации главы региона Вячеслава Гладкова, разрушений в результате атаки оказалось больше. Так, в Белгороде повреждены 84 квартиры в 26 МКД, один частный дом, три хозяйствующих субъекта, ЛЭП и 53 автомобиля.

В Белгородском районе разрушения есть в четырёх населённых пунктах: в Дубовом повреждены четыре домовладения и три авто, в Никольском — социальный объект и автомобиль, в Таврово и Ясных Зорях — по одному частному дому.

Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область в День Победы
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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