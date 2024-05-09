Новые разрушения обнаружили после обстрела Белгорода в День Победы

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
После атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район в ночь на 9 мая пострадали 11 человек, включая 11-летнюю девочку. Разрушения выявили в областном центре и четырёх населённых пунктах Белгородского района.
По информации главы региона Вячеслава Гладкова, разрушений в результате атаки оказалось больше. Так, в Белгороде повреждены 84 квартиры в 26 МКД, один частный дом, три хозяйствующих субъекта, ЛЭП и 53 автомобиля.
В Белгородском районе разрушения есть в четырёх населённых пунктах: в Дубовом повреждены четыре домовладения и три авто, в Никольском — социальный объект и автомобиль, в Таврово и Ясных Зорях — по одному частному дому.